Kulturherbst in Rosenau

Die Veranstaltungsreihe „Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich“ findet nun schon zum achten Mal statt. Die Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau beteiligt sich heuer mit drei Veranstaltungen, zu denen wir jetzt schon herzlich einladen.

Amum 19.00 Uhr wird der Film „Erinnerungen und Entwicklungen in Siebenbürgen – Der Vogel träumt vom Maismehl“ in den Lichtspielen Lenzing, Hauptplatz 6, in 4860 Lenzing gezeigt . Begleittext im Folder: „Dieser Film feierte am 25. Mai seine Kinopremiere in Berlin (Regie Manuel Stübecke). Darin kommen fünf Vertreter der Zeitgeschichte zu Wort und erzählen die Geschichte der deutschen Minderheit in Siebenbürgen, von der Zwischenkriegszeit bis zu den 90ern. Die sechs Zeitzeugen – Altbischof D. Dr. Christoph Klein, Prof. Dr. Paul Philippi, Pfarrer und Schriftsteller Gottfried Seidner, Poet und Filmemacher Frieder Schuller, Pfarrer Heinz Galter und seine sehr beeindruckende Ehefrau Inge – geben ihr Erleben der Zeit zwischen dem 23. August 1944 und Dezember 1990 wieder.“Amum 19.30 Uhr laden wir zusammen mit dem Evang. Bildungswerk Rosenau zum Kabarett „Jetzt Österreicht‘s“ mit Imo Trojan und Oliver Hochkofler ein, Eintritt 12 Euro, im Evang. Pfarrsaal Rosenau, Samuel-von-Brukenthal-Straße 43a, in 4863 Seewalchen. Begleittext im Folder: „Im neuen Kabarettprogramm von Oliver Hochkofler und Imo Trojan geht es um unsere Heimat. In ihrem kabarettistischen Streifzug nehmen sie sich der großen Stärken und kleinen Schwächen unserer Alpenrepublik mit einem Augenzwinkern an und sagen, wie es denn nun wirklich um unser vielgeliebtes Österreich steht. Oberösterreich-Premiere!“Amfindet unser „Tag der Gemeinschaft“ im Evang. Pfarrsaal Rosenau, Samuel-von-Brukenthal-Straße 43a, in Seewalchen statt. Beginn ist um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Gnadenkirche Rosenau, anschließend gibt es Mittagessen im Saal. Herzliche Einladung!

Lieselotte Pitter