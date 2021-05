Nachbarschaft Rosenau: Nachruf auf Altbürgermeister Josef Limberger

Lesen Sie im Folgenden einen Nachruf auf Josef Limberger, Altbürgermeister der Marktgemeinde Seewalchen am Attersee und Träger des Silbernen Ehrenzeichens der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich.

Josef Limberger, Altbürgermeister der Marktgemeinde Seewalchen am Attersee. Foto: Johann Reiter

Josef Limberger wurde am Josefitag, dem 19. März 1933 in Viechtwang im Almtal geboren. Nachdem er bei Landwirten und später als Chemiearbeiter in Lenzing gearbeitet hatte, wurde er Mitte der 1950er Jahre Bediensteter bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wo er bis zu seiner Pensionierung als Lokführer tätig war. Durch seine Heirat kam er nach Seewalchen und baute im Ortsteil Steindorf für seine Familie ein Haus.Seine politische Karriere begann im Jahr 1967 mit der Wahl zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Seewalchens. Als Mitglied des Gemeinderates wurde er 1969 in den Gemeindevorstand gewählt und war von 1973 bis 1984 als 1.Vizebürgermeister tätig. Vom 2. Oktober 1984 bis zum 5. Oktober 1997 lenkte er als Bürgermeister die Geschicke der Marktgemeinde Seewalchen. Sein soziales Engagement und seine Geselligkeit zeichneten ihn besonders aus.Josef Limberger war nicht nur mehr als 60 Jahre zum Großteil aktives Mitglied der Feuerwehr Steindorf, er war auch Mitglied verschiedenster Vereine Seewalchens, so auch der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau. Oft durften wir ihn bei unseren Vereinsfesten und Veranstaltungen begrüßen. Am 6. Januar 1998 wurde ihm durch Hans Waretzi in Seewalchen/Rosenau das Silberne Ehrenzeichen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich verliehen. Als Träger dieses Ehrenzeichens gebührt ihm ein besonderes Erinnern.Josef Limberger war ein allseits beliebter Kommunalpolitiker, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Seewalchner Bürger hatte. Sein Motto war: „Kommunalpolitik geht vor Parteipolitik“, was ihm Achtung und Anerkennung durch seine politischen Gegner einbrachte. Schon 1993 wurde ihm anlässlich seines 60. Geburtstages der Ehrenring der Marktgemeinde Seewalchen verliehen. Am 12. Dezember 2003 folgte die Verleihung der Ehrenbürgerschaft.Josef Limberger verstarb am 9. April 2021. Mit ihm verliert die Marktgemeinde Seewalchen am Attersee einen offenen, sozial engagierten und allseits beliebten Altbürgermeister.

Waltraud Kindl