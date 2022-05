Richttag und Neuwahl des Vereinsvorstandes in Wels

Die Mitglieder der Welser Nachbarschaft trafen sich am 2. April zum jährlichen Richttag. Die Versammlung fiel coronabedingt zweimal aus, das Treffen war endlich wieder möglich, doch angesichts hoher Fallzahlen und damit verbundener Beschränkungen machten nur wenige Mitglieder davon Gebrauch. Die anwesenden Mitglieder wählten nach Ablauf der dreijährigen Funktionsperiode einen neuen Vereinsvorstand.

Anwesende Mitglieder des neugewählten Vereinsvorstandes der Welser Nachbarschaft, von links: Christian Holzinger, Katharina Seiler, Stefan Guni, Sonja Winkler, Gerhard Winkler, Simon Seiler, Michael Schneider, Anneliese Schneider, Hildegard Weidenholzer, HR Pfr. Mag. Volker Petri, Dr. Christian Schuster, Patrick Pötscher, Helmut Atzlinger.

Doch zunächst blickten sie auf drei besondere Vereinsjahre zurück. Während das Jahr 2019 ganz unter dem Motto des 70-jährigen Gründungsjubiläums der Welser Nachbarschaft gestanden und mit einer Vielzahl an Veranstaltungen zu einem der aktivsten der letzten Jahre gezählt hatte, musste der Verein 2020 und 2021 mit einer völlig neuen Situation umgehen, die pandemiebedingt von einem vielmonatigen gänzlichen Stillstand des Vereinsbetriebes geprägt war.So hatten 2019 das 32. und bisher letzte Welser Kronenfest im Brauchtumszentrum Herminenhof und die letzte Adventfeier der Nachbarschaft und Tanzgruppe stattgefunden, die Nachbarschaft hatte im Rahmen des Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich eine Lesung von Iris Wolff in der Stadtbücherei und ein Jubiläumskonzert des Trikolon Klaviertrios aus Wien mit klassischer Musik siebenbürgischer Meister in der Welser Musikschule veranstaltet, und der Freundeskreis Wels-Bistritz hatte aus Anlass von fünf Jahren Städtepartnerschaft mit der Entsendung der Welser Volkstanzgruppe und des Welser Städtischen Symphonieorchesters maßgeblich zur Programmgestaltung des 29. Sachsentreffens in Siebenbürgen in der Partnerstadt Bistritz beigetragen.2020 hingegen sah sich der Verein zur Untätigkeit gezwungen, ein als Beitrag für den Siebenbürgischen Kulturherbst lange geplantes Konzert mit dem Barockensemble Transylvania aus Klausenburg konnte als einzige Vereinsveranstaltung lediglich online bei einem regionalen Kulturkanal stattfinden und sich bislang über rund 2000 virtuelle Besuche freuen. 2021 verlief ähnlich, zumindest konnte aber mit einem Konzert des Ensembles De Lìdertrun für einen verkürzten Siebenbürgischen Kulturherbst im September in der Musikschule ein erster Neuanfang versucht und erfolgreich durchgeführt werden. Auch die Tanzgruppe durfte sich im Sommer und Herbst über einige Proben und sogar zwei Auftritte im Welser Burggarten und beim Flashmob für Respekt und Toleranz in Wels freuen und schließlich mit einem Tanzworkshop eine weitere Veranstaltung zum Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich beisteuern.Das Resümee der Rückschau war, dass die letzten Monate und auch der Ausblick auf das neue Vereinsjahr Anlass geben, sowohl dankbar zu sein, dass die Welser Siebenbürgische Gemeinschaft – so gut es ging – durch die Pandemie gekommen ist, als auch Zuversicht zu haben, dass es im Jahr 2022 endlich wieder vorwärts gehen wird. In diesem Sinne wurde bereits ein Ausblick auf kleinere und größere geplante Veranstaltungen gegeben, wie das, Auftritte der Tanzgruppe beimbeim Welser Jubiläumsstadtfest anlässlich 800 Jahre Stadterhebung amund bei deneinals feierliche Eröffnung des 10. Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich in der Welser Christuskirche sowie dasunserer Tanzgruppe amin der Welser Stadthalle.Darüber hinaus waren sich alle Anwesenden einig, dass mit der Neuwahl des Vorstandes die Welser Nachbarschaft auch weitere drei Jahre in bewährter Weise als Beitrag zum Welser Kulturleben sowie als Städtepartnerschaftsverein für die Partnerschaft zwischen Wels und Bistritz am Leben erhalten werden kann und soll.Dementsprechend wurde unter der Wahlleitung von Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri ein neuer Vereinsvorstand wie folgt gewählt: Nachbarvater Dr. Christian Schuster, Stellvertreter Hans Lederer, Nachbarmutter Hildegard Weidenholzer, Stellvertreterinnen Irmtraud Schuster und Katharina Seiler, Schriftführer Michael Schneider, Stellvertreter Gerhard Winkler, Kassierin Elke Lederer, Stellvertreter Simon Seiler und Traute Teutsch, Rechnungsprüfer Patrick Pötscher und Christian Holzinger, Vereinssekretariat Traute Teutsch und Kulturreferentinnen Hildegard Weidenholzer, Elke Lederer und Sabine Mes. Für den Freundeskreis Wels-Bistritz zeichnen weiterhin Dr. Christian Schuster, Doris Aichinger, Elke Lederer und Helmut Atzlinger verantwortlich. Zu Beiräten des Vorstandes wurden Helmut Atzlinger, Winfried Demeter, Pfr. Mag. Walter Dienesch, Georg Fritsch, Stefan Guni, Manuela Lederer-Saxenhofer, Andrea Pötscher-Soller, Alfred und Margarete Scheipner, Anneliese Schneider, Thomas und Waltraud Schuster, Katharina Teibrich und Sonja Winkler bestellt.Der Richttag klang schließlich mit einer sehr kurzweiligen Lesung von Pfr. Volker Petri aus seinem autobiografischen Buch „… schreib über dich!“ aus.Die Welser Nachbarschaft dankt allen Mitgliedern für ihre Bereitschaft, neuerlich Funktionen im Vereinsvorstand zu übernehmen, und freut sich auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen Mitgliedern und Freunden bei den nächsten geplanten Veranstaltungen.

C. Schuster