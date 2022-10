Kulturherbst in Traun

Es heißt, die Siebenbürger Sachsen hätten die Lutherworte „ein feste Burg ist unser Gott“ wörtlich genommen und ausgeführt. Tatsächlich sind die Kirchenburgen vor allem zu Symbolen ihres Behauptungswillens gegen alle Widrigkeiten einer bewegten Geschichte geworden. Mit diesen Zeilen lud die Siebenbürger Nachbarschaft Traun zur ersten von insgesamt vier Veranstaltungen im Rahmen des 10. Siebenbürgischen Kulturherbstes ein.

Beste Laune herrschte beim Vortrag in Traun, von links Heike Mai-Lehni, Kons. Manfred Schuller, Ingrid Schuller, Nachbarvater Dietmar Lindert, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Nachbarmutter Irene Kastner. Foto: Jürgen Stefani

Nachbarvater Dietmar Lindert konnte am 15. Oktober um 19.00 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum 50 Besucher und Besucherinnen begrüßen, darunter Mag. Andreas Hartig (früher Pfarrer in Zeiden, heute in Linz-Dornach), Bundes- und Landesobmann Kons. Manfred Schuller mit Gattin und Kulturreferentin Ingrid Schuller. Letztere hatten zwei für diesen Abend besonders wichtige Gäste dabei: nämlich Rainer Lehni, den Bundesvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, sowie dessen Gattin Heike Mai-Lehni, Kulturreferentin in Nordrhein-Westfalen.Rainer Lehni hielt nämlich den angekündigten Vortrag zum Thema „Unsere Kirchenburgen“. Die Anwesenden hörten in einem launigen und kurzweiligen Vortrag manches Bekannte, viel Neues und sehr viel Wissenswertes über unsere Flieh- und Gräfenburgen, Kirchenburgen und Wehrkirchen. Viele davon gehören bekanntlich zum UNESCO-Weltkulturerbe wie die Gräfenburg Kelling, Deutsch-Weißkirch, Birthälm und andere. Wir lernten aber auch kleine, bisher wenig bekannte Orte kennen wie z.B Tobsdorf: gute Gründe, einmal solch kleinere Orte zu besuchen. Auch erfuhren wir, dass es in anderen Regionen der Welt Wehrkirchen gab bzw. gibt wie in Südfrankreich, in Unterfranken und im Szeklerland. Aber in Anzahl und Dichte sind die Kirchenburgen Siebenbürgens einmalig. In Zeiten der Kriege und Belagerungen waren sie über Jahrhunderte wichtig fürs Überleben unserer Vorfahren. Heute sind sie für uns vor allem Symbole unserer Kultur: Von denen viele renoviert, restauriert oder anderen Zwecken zugeführt werden, einige werden zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und andere wiederum verfallen.Es folgte der gemütliche Teil mit einem Umtrunk und Aufstrichbrötchen, auch konnte man sich mit dem Vortragenden austauschen.Wir gratulieren Rainer Lehni zum interessanten Vortrag und danken ihm und Gattin Heike, dass sie dafür extra zu uns nach Österreich gekommen sind!

Irene Kastner