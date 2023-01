Adventfeier der Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels

Am 18. Dezember konnte erstmals seit Dezember 2019 wieder eine Adventfeier der Siebenbürger Sachsen in Wels stattfinden. Die Nachbarschaft und Tanzgruppe luden dazu gemeinsam ihre Mitglieder und ausgewählte Freunde und Ehrengäste ins Brauchtumszentrum Herminenhof ein. Nachbarvater Dr. Christian Schuster freute sich darüber, viele Gäste persönlich im Veranstaltungssaal der Welser Trachtenvereine begrüßen zu können. Alle Anwesenden waren an diesem Nachmittag, der vor allem im Zeichen des gemeinschaftlichen Beisammenseins stand, Ehrengäste und erhielten auch ein kleines vorweihnachtliches Ehrengeschenk.

Das Bild zeigt von links: Stadtrat Stefan Ganzert, Nachbarvater Dr. Christian Schuster, Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri, Gemeinderäte Birgit Ebetshuber und Ludwig Vogl. Foto: Michael Schneider

Für die musikalische Umrahmung sorgte erstmals das „Quartetto Diletto“ aus Wels. Die 2022 neu gewählte Kulturreferentin der Nachbarschaft, Sabine Mes, ist musizierendes Mitglied in diesem Ensemble – wenngleich aufgrund einer Verletzung diesmal nur als „Non-Playing Captain“. Das Ensemble bot unter anderem eine Pastorella von Gregor Joseph Werner, einst vorgesetzter Kapellmeister von Joseph Haydn am Hofe Esterhazy in Eisenstadt, sowie zwei Sätze aus dem bekannten Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli, aber auch bekannte Weihnachtslieder im eigenen Arrangement, bei denen alle Anwesenden erfolgreich zum Mitsingen ermutigt wurden. Zwei junge Tänzerinnen der Tanzgruppe, Celina Hinterberger und Ida Schuster, komplettierten mit ihren Darbietungen an der Zither und Geige das musikalische Programm.Für die passenden Adventsgedanken sorgte Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri, der es verstand, mit seinen Worten die Anwesenden zum Nachdenken und besinnlichen Einstimmen auf Weihnachten zu bewegen. Volker Petri ist seit vielen Jahren mit der Welser Nachbarschaft besonders freundschaftlich verbunden. So bot die Adventfeier auch einen geeigneten und würdigen Rahmen, einen Beschluss der Generalversammlung der Welser Nachbarschaft vom Frühjahr umzusetzen und die Ehrenmitgliedschaft im „Verein der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft Wels“ an Volker Petri in Form einer Ehrenurkunde offiziell zu überreichen. Es assistierten dabei drei anwesende Vertreter der Welser Stadtregierung, Stadtrat Stefan Ganzert (SP), der auch Grußworte an die Anwesenden richtete, und die Gemeinderäte Birgit Ebetshuber und Ludwig Vogl (VP).Nachbarvater Dr. Christian Schuster nutzte die Adventfeier wie auch in den Jahren davor, um das zu Ende gehende Jahr Revue passieren zu lassen. Dabei begann sein Rückblick diesmal, wie für viele andere Vereine auch, mit einem Blick zurück vor die Pandemie zum Jahresabschluss 2019. Damals hatten Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels zusammen ein besonders ereignisreiches Vereinsjahr abgeschlossen, mit der Feier des 70-jährigen Gründungsjubiläums der Welser Nachbarschaft in Form eines Festkonzerts in der Welser Musikschule als Höhepunkt. Daneben hatte das Jahr 2019 unter anderem das 32. Kronenfest gebracht, das Siebenbürgische Föderationsjugendlager, das einen Tag in Wels zu Gast war, und das Sachsentreffen in Bistritz, an dem die Welser Tanzgruppe zusammen mit einer großen Delegation aus Wels, darunter auch das Welser Symphonieorchester mit einem Konzertauftritt, anlässlich fünf Jahren Städtepartnerschaft zwischen Wels und Bistritz teilnahmen.Das Jahr 2020 hatte mit dem Krautwickleressen der Tanzgruppe noch hoffnungsfroh begonnen, ehe mit dem Ausbruch der Coronapandemie ein zweijähriger Stillstand der Vereinsaktivitäten folgen musste. In dieser Zeit war vor allem per Post versucht worden, weiterhin Kontakt zu den Vereinsmitgliedern und Freunden zu halten. Nur wenige Aktivitäten waren jeweils in den Sommermonaten möglich gewesen, wie etwa einzelne Tanzproben im Freien und sogar ein Tanzauftritt bei einer Veranstaltung für Respekt und Toleranz in Wels im Spätsommer 2020. 2021 waren es schon etwas mehr Tanzproben, wiederum vornehmlich im Freien, und zwei Tanzauftritte im Welser Burggarten und neuerlich beim Flashmob für Respekt und Toleranz gewesen. Während der Siebenbürgische Kulturherbst in Wels 2020 nur in Form eines Online-Konzerts mit dem „Barockensemble Transylvania“ aus Klausenburg stattgefunden hatte, hatte 2021 ein Konzert des Ensembles „De Lídertrun“ sogar in Präsenz in der Welser Musikschule abgehalten werden können. Ein Tanz-Workshop der Volkstanzgruppe im Oktober 2021 hatte in sehr kleinem Kreis nur wenige Tage vor einem neuerlichen Lockdown gerade noch stattgefunden.Das Jahr 2022 war anfangs noch verhalten gestartet. Ab Ende März waren Tanzproben wieder möglich, das Krautwickleressen der Tanzgruppe am 2. April fand als „To-Go“-Veranstaltung statt. Der Sommer und Herbst brachten dann erfreulicherweise eine weitgehende Öffnung und viele Möglichkeiten, Zusammenkünfte und Vereinsveranstaltungen wieder durchzuführen. Die Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels können so auf das erstmals wieder mögliche Baumstriezelbacken beim Evangelischen Pfarrgemeindefest, auf das sehr gut besuchte 33. Welser Kronenfest, Tanzauftritte beim Maibaumfest in Wels-Noitzmühle, beim 800-Jahre-Jubiläumsstadtfest, bei den Sommerkonzerten im Burggarten und beim Sommerfest der Siebenbürger Blasmusik Vorchdorf, auf das Eröffnungskonzert zum 10. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich mit einem neuerlichen Gastspiel des „Barockensemble Transylvania“ im Kammermusiksaal der Welser Musikschule und auf das 2. Volkstanzfest „WELS TANZT AUF!“ der Tanzgruppe in der Welser Stadthalle zurückblicken.Somit konnte der Rückblick auch als Lichtblick nach zweijähriger Pandemiepause gesehen werden und die Möglichkeit zur gemeinsamen Adventfeier als dankbarer Höhepunkt am Ende eines hoffnungsfrohen Jahres. In diesem Sinne beschlossen die Dankesworte und Advents- und Neujahrswünsche des Vereinsvorstandes eine sehr stimmungsvolle vorweihnachtliche Feierstunde.Die Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels wünschen auch auf diesem Weg allen ihren Mitgliedern, Freunden und Gästen einen guten Start ins neue Jahr – Glück, Gesundheit und Gottes Segen für 2023!

Christian Schuster