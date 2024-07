Eröffnung der 41. Welser Burggartenkonzerte 2024

Im Sommer 1983 wurde anlässlich der Oberösterreichischen Landesausstellung in der Welser Burg die Veranstaltungsreihe „Welser Burggartenkonzerte“ ins Leben gerufen und die Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels gegründet. Beide feierten 2023 ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum.

Tanzgruppe Wels bei den 41. Burggartenkonzerten. Foto: Helmut Atzlinger

41. Welser Burggartenkonzerte. Foto: Christian Schuster

Seit 6. Juni bieten die 41. Welser Burggartenkonzerte wieder hochkarätige Blasmusik im Wochentakt: Jeden Donnerstag ab 20.00 Uhr können die Besucher im Ambiente der historischen Parkanlage Orchestern aus ganz Oberösterreich lauschen. Die Veranstaltungsreihe, die bis Ende August dauert, findet wie gewohnt bei freiem Eintritt statt. Diesmal steht die Reihe der Burggartenkonzerte unter dem Motto „Die Kulturhauptstadt zu Besuch in Wels“, es treten daher hauptsächlich Gastensembles aus der Europäische-Kulturhauptstadt-Region-Salzkammergut auf.Zur Eröffnung wurde es martialisch: Der Eisenbahnermusikverein Wels brachte unter der Leitung von Kapellmeister Kons. Wolfgang Homar das um 1890 entstandene große militärische Tongemälde „Traum eines österreichischen Reservisten" von Carl Michael Ziehrer, vierter und letzter k.u.k. Hofballmusikdirektor, zur Aufführung. Es erzählt musikalisch die Geschichte eines Dorfschmieds, der nach einem anstrengenden Arbeitstag einschläft und im Traum seine Soldatenzeit mit all dem Glanz und Manöverzauber wieder erlebt. Über 100 Musikerinnen und Musiker des Eisenbahner Musikvereins, einer der beiden großen Welser Blasmusikkapellen, und Darstellerinnen und Darsteller aus zahlreichen Welser Kulturvereinen verwandelten den Welser Burggarten am Abend des 6. Juni in eine einzigartige Bühne und machten die bei freundlichem Frühsommerwetter außerordentlich gut besuchte Eröffnung der neuen Saison zu einem ganz besonderen Erlebnis.Mitwirkende Kulturvereine waren unter der Regie von Franz Strasser die k.u.k. Leibgarde Infanteriekompanie Bad Ischl, die Garde Regau, das Traditionskorps k.u.k. Infanterieregiment 14 – Hessen Wels, der Bund der ehemaligen 4er Dragoner Wels, das Theater Vogelweide, der Trachtenverein Hoamatland des Brauchtumszentrums Herminenhof, die Jagdhornbläsergruppe Wels, die Volkstanzgruppe Marchtrenk mit einem Hochzeitswalzer und die Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels, die in einer der ersten Szenen der Aufführung eine Tanzeinlage besteuern durfte.

