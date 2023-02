Siebenbürgischer Kulturherbst in Gmunden und Vorchdorf

Der Siebenbürgische Kulturherbst hat auch in Gmunden und Vorchdorf Halt gemacht. Eine überaus schöne Zusammenarbeit gab es mit der Volksschule Vorchdorf. Im Rahmen des zehnten Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich und dessen Abschlusses gab es in der Volksschule Vorchdorf zwei Lesetage mit den Schülerinnen und Schülern der Volksschule.

Ilse Styhler (hintere Reihe, zweite von rechts), rechts neben ihr Ingrid Schuller, begeisterte die Schülerinnen und Schüler. Foto: Volksschule Vorchdorf

Ilse Styhler las aus den Kinderbüchern ihrer verstorbenen Mutter Anne Junesch aus Hermannstadt. Kindgerecht und unterhaltsam geschrieben, wurde den Kindern die Geschichte der Siebenbürger Sachsen vermittelt. Aufmerksam und interessiert zeigten sich die Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen der Volksschule Vorchdorf, insgesamt waren es 264 Kinder.Die Hauptrolle spielte „Hermann“, der Ameisenherr, heißt es doch, dass die Siebenbürger Sachsen ein fleißiges Völkchen sind und waren, so nannte sie daher auch die Autorin das „Ameisenvolk“, denn das Auf und Ab in deren Geschichte zeigt ja, wie unermüdlich und strebsam die Siebenbürger Sachsen im Laufe der Jahrhunderte waren. „Hermann“, der Ameisenherr, in Form einer riesengroßen Stoffameise, war der Held der Geschichte und wurde von den Kindern mit Streicheleinheiten verwöhnt.Großer Dank gilt Frau Direktor Michaela Ohler und dem Team der Lehrerinnen, die diese Lesetage ermöglichten. Es waren zwei wundervolle Tage in Vorchdorf, daher gilt auch mein Dank Ilse Styhler, die so professionell und mit Humor die Kinder unterhielt.Eine weitere Veranstaltung gab es im Atelier am Markt in Gmunden. Wenn Poesie auf Gitarre trifft, kann es nur stimmlich werden. Schriftstellerin Petruta Ritter aus Gmunden und Gitarrist Cristian Gramesc aus Siebenbürgen begeisterten in Wort und Klang. Mit ihren Lesungen, heiter bis besinnlich, fand ein wunderbarer Abend im Atelier statt. Vielen Dank an Christine Pahl und ihren Kolleginnen, die diesen schönen Rahmen ermöglichten.

Ingrid Schuller