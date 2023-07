Brauchtumssonntag der Nachbarschaft Rosenau

Siebenbürger Trachten – Festtagsstimmung – Frühschoppenmusik – herrlicher Sonnenschein: unser Brauchtumssonntag am 11. Juni war ein Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus! Traditionell beginnt unser Fest mit dem Gottesdienstbesuch, wo sich wieder zahlreiche Siebenbürger Trachtenträger zur Abordnung der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen gesellten.

Viele Siebenbürger Trachtenträger gesellten sich zur Abordnung der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen. Foto: DI Franz Peter Seiler

Bei beschwingter Frühschoppenmusik des Musikvereins Rosenau, kulinarischen Genüssen und frisch gezapften Getränken fühlten sich unsere Besucher sehr wohl! Ein besonderer Dank geht – wie alle Jahre – an unseren „Wirt in der Rosenau“ Manfred Heistinger, der uns immer wieder bei den Vorbereitungen behilflich ist. Mit unseren top motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist es eine Freude, diese Veranstaltung auszuführen. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden sehr herzlich für ihren Einsatz! Lieben Dank auch an unsere Kuchenspenderinnen, die uns den Brauchtumssonntag mit ihren Leckereien versüßen!

Sonja Lehner