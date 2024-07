Nachbarschaft Rosenau: Brauchtumssonntag

Unser diesjähriger Brauchtumssonntag am 16. Juni war anfangs durch die Wettersituation herausfordernd. Nachdem es in der Nacht heftig geregnet hatte, fiel uns die Entscheidung schwer: draußen oder drinnen. Wir entschlossen uns für draußen. Einigen war es anfangs zu kühl und sie nahmen im Pfarrsaal Platz.

Gruppenbild in Tracht beim Brauchtumssonntag. Foto: DI Franz Peter Seiler

Wie immer begannen wir mit dem Gottesdienst in der Gnadenkirche, der mit dem festlichen Einzug der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen und der Trachtenträger der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau zu den Klängen der „Heimatland-Musik“ unter der Leitung von Hans Kieleithner begann. Lektorin Ilse Styhler gestaltete den Gottesdienst. Die Kollekte war für das Hilfsprojekt Sächsisch Regen in Siebenbürgen bestimmt. Besonders freute es uns, dass (auf Einladung des Siedlervereins Seewalchen und Umgebung) eine Gruppe der „BASF Siedlergemeinschaft e.V. Mannheim-Rheinau-Süd“ mitfeierte. Nach dem Gottesdienst erklärte ihnen spontan unsere Kassierin Lotte Pitter die Besonderheiten der Gnadenkirche. Im Anschluss an den Gottesdienst spielte die Heimatland-Musik beim Pfarrsaal Frühschoppenmusik, während sich unsere Gäste bei kulinarischen Köstlichkeiten unterhielten. Die Heimatland-Musik wird uns auch beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt von 2. bis 4. August beim Festumzug begleiten, worauf wir uns schon sehr freuen.Danke an Sonja Lehner, die die Musiker mit Siebenbürger Trachten ausstattete. Allen, die mitgeholfen haben, gebührt ein großes Dankeschön für die tatkräftige, teilweise schweißtreibende Unterstützung, sei es beim Aufstellen der Plakatständer (und wieder einsammeln), beim Einkauf der Getränke und Herrichten von Schank, Kuchenbar, Kaffeekochen, Zubereiten des Erdäpfelsalats, Aufstellen und Wegräumen der Tische, Bänke, Sonnensegel, Sonnenschirme, beim Einkauf und Würzen des Grillguts, Besorgen von Grillkohle, Aufstellen der Griller, Essensausgabe, Service, Abwaschen von Tellern, Besteck, Gläsern etc. Aber auch vielleicht als Kleinigkeiten erscheinende Tätigkeiten, an die man nicht gleich denkt, müssen vorbereitet und erledigt werden wie zum Beispiel Plakatdruck, Wechselgeld herrichten, Besteck wickeln, Preisliste schreiben, für das Gruppenbild aufstellen, Schnapsverkauf, Spenden von Kuchen und Torten organisieren (ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für die köstlichen Kuchen und Torten, die uns den Sonntag versüßt haben) … Ohne diese vielen Tätigkeiten (und ich bin mir sicher, ich habe welche nicht erwähnt) durch euch alle würde unser Brauchtumssonntag nicht gelingen. Ein besonderer Dank gilt Manfred Heistinger, dem „Wirt in der Rosenau". Er hat uns wieder beim Einkauf und bei der Vorbereitung des Grillguts unterstützt und diverse Geräte kostenlos zur Verfügung gestellt. Danke dafür!So freuen wir uns schon jetzt auf die nächsten Aktivitäten der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau: Großes Sachsentreffen in Hermannstadt, Baumstriezelbacken für dasund

DI Franz Peter Seiler