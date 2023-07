Siebenbürger Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels : 34. Welser Kronenfest

Am Sonntag, den 25. Juni, feierten die Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels ihr 34. Kronenfest und freuten sich nach dem Neustart nach der Pandemie im Vorjahr diesmal wieder über ein Fest „wie früher“, mit zahlreichen Besuchern und bester Stimmung.

Jungaltknecht Clara Schuster besteigt die Krone. Fotos: privat / Siebenbürger Sachsen Wels

Volkstanzauftritt im Welser Burggarten

Die Welser Volkstanzgruppe trat bei den Sommerkonzerten im Welser Burggarten auf.

Die Veranstalter konnten zum 34. Welser Kronenfest die befreundete oberösterreichische Volkstanzgruppe Marchtrenk als Gastgruppe für die Gestaltung des Festaktes begrüßen, die mit ihrer Volkstanzeinlage unter dem Kronenbaum dieses einzige, seit 1988 jährlich stattfindende siebenbürgische Kronenfest in Österreich eröffnete. Dem Tanz um den Kronenbaum gingen die traditionelle Besteigung der Krone samt Predigt des Jungaltknechts aus luftiger Höhe voran, die nach der Premiere im Vorjahr auch heuer von Clara Schuster bravourös gemeistert wurden. Die vielen anwesenden Kinder freuten sich über den Zuckerlregen aus der Krone und die Taschenfeitl aus dem Kulturerbeort Trattenbach im Ennstal, die seit Beginn des Welser Kronenfests alljährlich an die jugendlichen Gäste verschenkt werden.Nachbarvater Dr. Christian Schuster konnte auch heuer eine Reihe von Ehrengästen aus der Welser Politik und Kultur sowie von mehreren siebenbürgisch-sächsischen Partnervereinen Oberösterreichs, angeführt von Bundesobmann Kons. Manfred Schuller und Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri, seit 2022 Ehrenmitglied der Welser Nachbarschaft, begrüßen. Die beiden Festredner, Gemeinderätin Christiane Kroiß in Vertretung von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und Landtagsabgeordneter Dr. Peter Csar in Vertretung von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer betonten den besonderen Stellenwert, den das Kronenfest der Siebenbürger Sachsen seit mehr als dreißig Jahren im Brauchtumskalender der Stadt Wels und ihrem Brauchtumszentrum Herminenhof einnimmt. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurde den Gästen wieder ein familiäres Sommerfest mit siebenbürgischen Grillspezialitäten wie Baumstriezeln, Holzfleisch, Siebenbürger Bratwurst und rumänischen Mici sowie kühlen Getränken geboten. Bis in den Nachmittag wurde bei strahlendem Sonnenschein fröhlich gefeiert und zur Tanzmusik des „Duos Grenz’nlos“ getanzt.Die veranstaltende Welser Nachbarschaft, der Freundeskreis Wels-Bistritz und die Welser Volkstanzgruppe durften sich über ein weiteres gelungenes Kronenfest freuen und danken auch an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern sowie den vielen Gästen von nah und fern. Es wurde einhellig beschlossen, dass ab sofort die Planungen für das nächste, 35. Welser Kronenfest im Jubiläumsjahr 2024 laufen, in dem die Welser Nachbarschaft ihr 75-jähriges Gründungsjubiläum feiern wird.Im Sommer 1983 fand in der Welser Burg die Landesausstellung „1000 Jahre Oberösterreich“ statt. Es gab dazu ein Rahmenprogramm im Burggarten, bei dem unter anderem auch die bis heute beliebten Welser Burggartenkonzerte ins Leben gerufen wurden. Auch die 1949 gegründete Siebenbürger Nachbarschaft wollte sich damals am Rahmenprogramm beteiligen. Um dafür nicht mehr, wie in der Vergangenheit nötig, Tanzgruppen von auswärts herbitten zu müssen, rief sie auf Initiative des damaligen Nachbarvaterstellvertreters Michael Mantsch und nach dem Vorbild der anderen in Oberösterreich schon bestehenden siebenbürgischen Volkstanzgruppen einen eigenen Volkstanzkreis ins Leben. Dieser hatte am 5. August 1983 seinen ersten öffentlichen Auftritt im Burggarten. Somit feiern heuer nicht nur die Sommerkonzerte mit Blasmusikkapellen aus der Region im Welser Burggarten, sondern auch die zusammen mit dieser Veranstaltungsserie 1983 mitgegründete Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels ihr 40-jähriges Bestandsjubiläum.Dieist in Form einesfür Samstag, dengeplant. Dort besteht dann auch die Möglichkeit für alle Gäste, mit der jubilierenden Tanzgruppe gemeinsam zu tanzen. Außerdem soll bei dieser Veranstaltung auch daran erinnert werden, dass die Stadt Wels vor 60 Jahren, am 11. Juli 1963, die Patenschaft über alle altösterreichischen Heimatvertriebenen deutscher Muttersprache, die seit 1964 im „Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich“ mit Sitz in Wels auch eine gemeinsame Dachorganisation haben, übernommen hat. Gerade die traditionelle österreichische Volkstanzpflege war und ist eines der Standbeine der verschiedenen Tanzgruppen der Heimatvertriebenen, was dadurch auch wesentlich zum Fortbestand dieser Gemeinschaften in Oberösterreich bis zum heutigen Tag beigetragen hat. So sind in Oberösterreich aktuell noch die Donauschwäbische Tanzgruppe Pasching, die Sudetendeutsche Tanzgruppe Böhmerwald Linz und die siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppen in Wels, Traun, Vöcklabruck und Munderfing aktiv.Am 4. Juli absolvierte die Welser Volkstanzgruppe einen einstündigen Tanzauftritt bei den Sommerkonzerten im Welser Burggarten. Sie präsentierte dabei einen Querschnitt an Volkstänzen, die sie im Lauf ihres 40-jährigen Bestehens in ihrem Tanzrepertoire angesammelt hat. Dazu gehören historische Reihentänze, Quadrillen und Tampeten ebenso wie Tänze der deutschen Minderheiten im Karpatenraum. Mit den Tänzen Halber Mond, Sprötzer Achterrüm, Tampête aus Thüringen, Jungsächsisch aus Schäßburg und Keisd, Landlerisch aus Deutsch Mokra und Neppendorfer Landler wurde dieses Spektrum im Programm des Abends entsprechend abgedeckt.Volkstanzchoreografien aus dem 20. Jahrhundert aus verschiedenen Gegenden der Schweiz, die im Lauf der Jahre durch Kooperationen mit der Siebenbürgischen Jugend in Deutschland sowie befreundeten Volkstanzgruppen in Bayern und der Schweiz in den tänzerischen Besitz der Welser Tanzgruppe gelangt waren, bildeten einen reizvollen Kontrapunkt ihres Vorführprogramms. Das an diesem lauen Sommerabend zahlreich anwesende Publikum verfolgte die Darbietungen und mitgelieferten Erklärungen mit Interesse und gratulierte der Welser Tanzgruppe mit anerkennendem Applaus zu ihrem 40-jährigen Jubiläumsauftritt im Welser Burggarten.

Christian Schuster