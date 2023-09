Ingrid Schuller erhält Professor-Hans-Samhaber-Plakette

Mit der Professor-Hans-Samhaber-Plakette wird seit 2015 Persönlichkeiten der oberösterreichischen Volkskultur in besonderer Weise für ihre ehrenamtliche Arbeit gedankt. Ein Anliegen ist es dabei, Menschen vor den Vorhang zu holen, die sich im Besonderen und vielleicht auch im Stilleren für die Volkskultur in ihrem Bereich engagieren. Die Auszeichnung des OÖ Forums Volkskultur ist nach dessen Gründungspräsidenten Prof. Hans Samhaber benannt. Am 22. Juli wurden nun im Stadttheater Bad Hall sechs verdiente Persönlichkeiten aus den Mitgliedsverbänden des OÖ Forums Volkskultur mit der Prof.-Hans-Samhaber-Plakette ausgezeichnet, darunter mit Sieglinde Kain (Strobl), Ingrid Schuller (Altmünster am Traunsee) und Walpurga Zeppetzauer (Bad Ischl) drei besonders engagierte Frauen aus dem Salzkammergut.

Im Rahmen einer Feierstunde in Bad Hall ausgezeichnet: Ingrid Schuller (vordere Reihe, rechts). Foto: Credits © OÖ Forum Volkskultur

Die Volkskultur ist ein zentraler Baustein des kulturellen Lebens in Oberösterreich und sie wäre ohne den großen Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen nicht denkbar. Mit besonderem Engagement sind sie in den unterschiedlichsten Bereichen und oft auch im Hintergrund tätig. Der Vorstand des OÖ Forums Volkskultur hat beschlossen, sechs dieser überaus verdienten Persönlichkeiten mit der Prof.-Hans-Samhaber-Plakette auszuzeichnen und ihnen für ihr Engagement im Dienste der Volkskultur zu danken.Ingrid Schuller aus Altmünster ist in zahlreichen volkskulturellen Verbänden engagiert und ist für diese eine wichtige Ideengeberin – vom Heimat- und Trachtenverein Salzkammergut über den Verband der Siebenbürger Sachsen bis zum OÖ Forum Volkskultur. Mit diesen und zahlreichen weiteren ehrenamtlichen Funktionen ist Ingrid Schuller eine unverzichtbare Perle für die oberösterreichische Volkskultur. Sie setzt sich besonders für die Weitergabe von Tracht und Kultur ein, organisiert Stick- und Keramikkurse und entwickelte 2007 gemeinsam mit Frauen aus den Nachbarschaften der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich das „Katharini Dirndl“. Auf ihre Initiative geht auch die Praline „Süße Heimat“ zurück. Im Frauenreferat ist sie für alle Angelegenheiten der Frauen zuständig und hat für alle Anliegen nicht nur ein offenes Ohr, sondern ist stets um Hilfe und rasche Lösungen bemüht.Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Auszeichnungen an die Geehrten im Stadttheater Bad Hall von LAbg. Ing. Mag. Regina Aspalter (in Vertretung von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer), Bürgermeister Mag. Bernhard Ruf, Präsident Kons. Herbert Scheiböck und Generalsekretär Dr. Klaus Landa überreicht. Zahlreiche Gäste nahmen an der stimmungsvollen Feier im Theatersaal teil. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Veronika Auer an der Harfe. Durch die Feierstunde führte Sandra Ohms vom ORF Oberösterreich. Im Anschluss an die Feier wurden alle zu einem kleinen Empfang gebeten. Die Geehrten wurden zudem zur Operettenaufführung „Der fidele Bauer“ von Leo Fall im Stadttheater Bad Hall geladen. Noch bis 6. August ist in den Wandelgängen des Stadttheaters die Fotoausstellung „Gel(i)ebte Volkskultur“ des OÖ Forums Volkskultur zu besichtigen, die als buntes Panoptikum einen Einblick in die Tätigkeit der Landesverbände und die bunte Vielfalt der Volkskultur in Oberösterreich bietet.Das OÖ Forum Volkskultur ist die Interessenvertretung der Volkskultur in Oberösterreich. Seine Aufgabe ist, Menschen für Volkskultur zu begeistern, sie zu vernetzen, auf die Lebendigkeit und Vielfalt der Volkskultur hinzuweisen sowie die volkskulturelle Arbeit zu unterstützen. 25 Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften sind unter dem Dach des OÖ Forums Volkskultur zusammengeschlossen.

Quelle: OÖ. Forum Volkskultur