Im Rahmen des Siebenbürgischen Kulturherbstes 2023 wurde am 24. Oktober im Evangelischen Pfarrsaal Rosenau ein interessanter Vortrag über „Die Pracht der Tracht“ gehalten. Die Referentin Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts und Leiterin der Siebenbürgischen Bibliothek mit Archiv auf Schloss Horneck in Gundelsheim, gab einen fundierten Einblick über die Entwicklung der siebenbürgischen Trachten über Jahrhunderte mit wechselnden politischen Verhältnissen.

Gruppenbild, von links: Nachbarvater Franz Peter Seiler, Dr. Ingrid Schiel, Kulturreferentin Ingrid Schuller, Nachbarmutter Sonja Lehner, Landes- und Bundesobmann Manfred Schuller. Foto: Andreas Pitter

Rumänische (Stecktücher), ungarische (Mente), türkische (Dolman), polnische (Pelzkappe) und österreichische (Leib, Mieder) Einflüsse prägen daher die heutige Trachtenlandschaft der Siebenbürger. Jede Ortschaft hatte ihre spezifischen Trachten, die von den Bewohnern im Arbeitsalltag und im gesellschaftlichen Leben von der Wiege bis zur Bahre getragen wurden. Als Beispiel brachte Frau Schiel einen Ort, in dem es 264 Kombinationsmöglichkeiten der Tracht (Männer und Frauen) gab, die je nach Anlass wechselnd getragen wurden. Die Frage der „richtigen“ Tracht ist demnach wohl schwer zu beantworten. Traditionelle Bräuche wie z.B. das Kronenfest oder das Lichter- oder Leuchtertsingen und das Tragen der Siebenbürger Tracht gaben den Siebenbürgern nach ihrer Flucht in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in ihrer neuen Heimat Halt und halfen, ihre Identität zu bewahren.Wir bedanken uns bei Frau Dr. Ingrid Schiel für die gelungene Präsentation, die im Anschluss bei einem kleinen Imbiss noch für Austausch unter den Besuchern sorgte. Bei Ingrid Schuller, Referentin für Kultur- und Brauchtumspflege der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich, möchten wir uns ebenfalls für ihr großes Engagement für den Siebenbürgischen Kulturherbst sehr herzlich bedanken!

Sonja Lehner, Franz Peter Seiler