Nachbarschaft Wels: Siebenbürgischer Kulturherbst – musikalische Lesung mit Dagmar Dusil und Benjamin Gotthard

Die Nachbarschaft Wels beteiligte sich auch heuer am Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich. Am 30. Oktober stand eine Lesung mit Dagmar Dusil im kleinen Saal der Welser Landesmusikschule auf dem Programm.

Applaus für Dagmar Dusil und Benjamin Gotthard. Foto: Michael Schneider

Knapp 50 Zuhörerinnen und Zuhörer fanden sich dazu ein, um von der Autorin Textpassagen und Hintergrundinformationen zu ihrem im Frühjahr erschienenen Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge“ vorgelesen und vorgetragen zu bekommen. Die Autorin gab dabei Einblicke in die Entstehung und Textproben zu den Hauptfiguren ihres Buches, ohne dabei das mitreißende große Finale ihrer originellen und spannenden Geschichte zu verraten.Im 20-jährigen Benjamin Gotthard, Student für Akkordeon und Klavier an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, mit familiären Wurzeln in Siebenbürgen hatten die Veranstalter einen kongenialen Partner für Dagmar Dusils Lesung gefunden. Abgestimmt auf den Handlungsstrang und die an dem Abend vorgestellten Textpassagen begeisterte Benjamin mit seinem gefühlvollen Spiel am Klavier mit Stücken von Alexander Skrjabin, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin und Franz Schubert. Dagmar Dusils Roman, bei dem sich fast alles um Musik dreht, hätte nicht besser in Szene gesetzt werden können.Das interessierte Publikum hatte im Anschluss an die Veranstaltung noch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit der Autorin, zum Bücherkauf sowie einer Stärkung mit Speis und Trank beim von der Welser Nachbarschaft bereitgestellten Buffet und Umtrunk.Die Veranstalter danken auch an dieser Stelle den beiden Künstlern Dagmar Dusil und Benjamin Gotthard für den wunderbaren musikalisch-literarischen Abend!

Christian Schuster