Präsident Nicușor Dan in Österreich: „Neues Kapitel aufschlagen“

Salzburg – Rumänien und Österreich wollen nach den „Verstimmungen der Vergangenheit“ ihre Zusammenarbeit wieder stärken – das hoben Staatspräsident Nicușor Dan und sein österreichischer Amtskollege Alexander van der Bellen am 26. Juli auf einer Pressekonferenz in Salzburg hervor.

Präsident Nicusor Dan mit seiner Lebenspartnerin Mirabela Grădinaru und den beiden Kindern beim offiziellen Empfang durch den österreichischen Präsidenten Alexander van der Bellen und dessen Gattin Doris Maria Schmidauer in Salzburg. Foto: presidency.ro

Er habe das zweijährige Veto Österreichs gegen Rumäniens vollen Schengen-Beitritt stets für einen Fehler gehalten, erklärte der österreichische Bundespräsident – die Blockade sei ein gutes Beispiel dafür gewesen, „wie politische Maßnahmen auf einen zurückfallen können, weil das Vertrauen in österreichische Unternehmen in Rumänien nachweislich gestört worden ist.“ Er sei glücklich, dass die Angelegenheit inzwischen gelöst sei, fügte van der Bellen hinzu. Seinerseits betonte Präsident Dan, dass es an der Zeit sei, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Zusammenarbeit zu stärken. Beide Seiten wollen die Kooperation im Rahmen der EU-Strategie für den Donauraum intensivieren. „Die Donau wird als Verkehrsweg unterschätzt und soll eine wichtigere Rolle im Transport und Handel spielen“, sagte Van der Bellen, während Dan von einer wirtschaftlichen Gelegenheit für alle Anrainerländer sprach – auch in Verbindung mit dem Wiederaufbau der Ukraine.Auf seinem zweitägigen Staatsbesuch sprach der Präsident mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) über wirtschaftliche Beziehungen, Ukraine-Krieg und transatlantische Beziehungen. Das Wachstumspotenzial für österreichische Unternehmen in Rumänien hob Dan auch beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung hervor.

ADZ