



10. August 2025

Welser Kronenfest und Auftritt bei den Welser Burggartenkonzerten

36. Welser Kronenfest: Am Sonntag, den 29. Juni, und somit diesmal genau am Peter-und-Pauls-Tag feierten die Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels bei strahlendem Sommerwetter gemeinsam ihr 36. Kronenfest.





Volkstanzgruppe Marchtrenk beim Kronenfest in Wels in Aktion. Foto: privat Zum Festakt und auch zum anschließenden gemütlichen Beisammensein über Mittag musizierten die „7bürger Tanz’lkrainer“ des „Musikvereins Siebenbürger Vorchdorf“ unter der Leitung von Roland Ohler und sorgten für gute Stimmung bei den vielen Gästen, die sich bis in den frühen Nachmittag an den vorbereiteten siebenbürgischen Grillspezialitäten wie Baumstriezel, Holzfleisch und Siebenbürger Bratwurst und kühlen Getränken erfreuten.



Die Welser Nachbarschaft, der Freundeskreis Wels-Bistritz und die Welser Volkstanzgruppe danken allen Gästen von nah und fern für ihren Besuch, sowie den vielen Helferinnen und Helfern für ihre teils mehrtägige tatkräftige Unterstützung, mit der sie das 36. Kronenfest wieder zum gelungenen Höhepunkt des Vereinsjahres der Siebenbürger Sachsen in Wels gemacht haben!



