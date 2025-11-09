



9. November 2025

Volkstanzgruppe Wels: Volkstanzseminar in Bad Goisern

Am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober trafen sich einige Mitglieder der Welser Volkstanzgruppe zum Volkstanzseminar in Bad Goisern im Salzkammergut.

Teilnehmer des Tanzseminars in Bad Goisern Foto: privat Diese gruppeninterne Veranstaltung folgte einer zwischen 1992 und 2019 durchgeführten Veranstaltungsserie der seinerzeitigen Jungendtanzgruppe Wels, die sich in ­dieser langen Zeitspanne mit ihrem jährlichen Jugend- und später Familienvolkstanzwochenende ein umfangreiches Tanzrepertoire erarbeitet und dies nach Bedarf laufend erweitert hatte. In all den Jahren waren – katalysiert durch gemeinsame Aktivitäten wie diese – Freundschaften fürs Leben entstanden, sodass auch nach der Zeit der Coronapandemie der verbliebene treue Kern der Gruppe, inzwischen etwas in die Jahre gekommen, aber unvermindert volkstanzbegeistert, beschlossen hatte, auch weiterhin einmal im Jahr ein Tanzwochenende abzuhalten. Ab 2022 hatte man sich in diesem Sinne wechselweise ein Jahr in Wels und das nächste in Bad Goisern getroffen. So stand heuer wieder ein Tanzwochenende im Luise-Wehrenfennig-Jugendgästehaus der Evangelischen Kirche in Bad Goisern auf dem Programm, an dem insgesamt 20 Mitglieder der Tanzgruppe mit ihren Kindern und teils schon Enkelkindern teilnahmen. Da der diesjährig vereinbarte Termin anders als in den Jahren davor außerhalb der Sommerferien stattfand und das Haus gut belegt war, erfolgte die Unterbringung der Welser Tänzerinnen und Tänzer in den Räumen des benachbarten ehemaligen Altenheims der Evangelischen Kirche. Es wurde fleißig getanzt, wobei diesmal ein Teil des erarbeiteten Tanzprogramms recht alt und zudem fremdsprachig war – so wurden mehrere altenglische Countrydances aus dem 17. und 18. Jahrhundert neu- oder wiedereinstudiert – Tänze, die die Gruppe in den Jahren 2013-2015 schon einmal im Programm hatte. Daneben wurden mit weiteren Tänzen Vorbereitungen für kommende Auftritte im Herbst und nächsten Frühjahr getroffen. Selbstverständlich kam die Geselligkeit an diesem Wochenende keinesfalls zu kurz! Es dürfte höchstwahrscheinlich nicht das letzte Tanzwochenende der Welser Volkstanzgruppe in Bad Goisern gewesen sein … Christian Schuster

