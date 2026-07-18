Erinnerungstag der Heimatvertriebenen in Oberösterreich

Mit einer am 15. Oktober 2008 unterschriebenen Erklärung übernahm das Land Oberösterreich die Patenschaft über die Donauschwaben, die Siebenbürger Sachsen, die Sudetendeutschen, die Buchenlanddeutschen sowie die Karpatendeutschen, die alle im Kulturverein der Heimatvertriebenen in OÖ organisiert sind. Mit dieser Erklärung bekundete das Land OÖ die Verbundenheit mit diesen Volksgruppen, deren Geschichte eng mit dem Land OÖ verknüpft ist, und seinen Willen, diese bei kulturellen Aufgaben zu unterstützen.

Landesobmann Manfred Schuller (Erster von rechts), Kulturreferentin Ingrid Schuller (Dritte von links) mit Funktionären des Landesverbandes, Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach (Vierter von rechts), Brianna Nicole Reiter (Fünfte von rechts). Foto: Privat

Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach bei seinem Festvortrag. Foto: Privat

Daher wird jedes Jahr von einer der genannten Landsmannschaften der Erinnerungstag der Heimatvertriebenen jeweils am zweiten Samstag im Juni abgehalten. Heuer war wieder der Landesverband der Siebenbürger Sachsen in OÖ aufgerufen, diesen zu gestalten und durchzuführen. So stand am 13. Juni in der Landesmusikschule Wels, in der Patenstadt der Heimatvertriebenen, der Erinnerungstag im Zeichen des Leitgedankens „Erinnerung pflegen heißt Verantwortung tragen“.Der Einladung des Landesverbandes waren viele Gäste gefolgt. Landesobmann Kons. Manfred Schuller konnte neben den Landesobleuten der Verbände der Heimatvertriebenen auch viele Ehrengäste willkommen heißen. In seiner Begrüßung und folgenden Ansprache ging er auf den Leitgedanken ein: „Die gezeigte Bilderpräsentation, wofür ich für die Idee und Gestaltung Kons. Dr. Horst Schuller danke, hat die Geschichte der Siebenbürger Sachsen überflogen. Streifzüge über eine Jahrhunderte alte Kultur, über Landschaften, Bauwerke, Persönlichkeiten und folgenschwere Entwicklungen, die schlussendlich zum Verlust der Heimat geführt haben. Bei den Vorbereitungen zur heutigen Veranstaltung stellte sich mir die Frage, sprechen wir von der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft? Lassen wir die letzten 80 Jahre nach dem 2. Weltkrieg, dem Schrecken der Flucht, der Ausweglosigkeit, nicht zu wissen, wohin die Reise geht, der Ankunft hier in Oberösterreich, dem Neuanfang, Revue passieren, oder beschäftigen wir uns mit dem Leitgedanken des heutigen Erinnerungstages: Erinnerung pflegen heißt Verantwortung tragen. Ist es noch zeitgemäß, angesichts der Kriege und Geschehnisse um uns herum, die Erinnerungen an die alte Heimat unserer Eltern und Großeltern, an unsere Ahnen und die damit verbundenen Schicksale aufrecht zu halten? Sind doch über 80 Jahre vergangen, die Siebenbürger Sachsen sowie alle anderen Heimatvertriebenen sind integriert, leben hier in einem sicheren Land. Warum dann jedes Jahr ein Erinnerungstag? Es ist die „Verantwortung“, die wir tragen, sehr geehrte Damen und Herren. Verantwortung gegenüber der Erlebnisgeneration, die diesem Schicksal des Heimatverlustes ausgeliefert waren, die Verantwortung, die Geschichte der ehemals Heimatvertriebenen mit all den verbundenen Widrigkeiten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, so Landesobmann Kons. Manfred Schuller.Für die musikalische und höchst niveauvolle Umrahmung sorgte die 21-jährige Brianna Nicole Reiter am Klavier. Stücke von Schubert, Chopin und Carl Filtsch spielte sie mit großer Leidenschaft, sodass dies der Veranstaltung eine besondere Würde und Note verlieh.In seinem Festvortag blickte Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach auf die Jahrzehnte nach Umsiedlung, Flucht und Vertreibung der deutschsprachigen Altösterreicherinnen und Altösterreicher infolge des Zweiten Weltkriegs zurück: „Von „Willkommenskultur“ ist wenig zu bemerken, als Umsiedler, Flüchtlinge und Vertriebene im vom Krieg zerstörten Österreich ankommen. Und doch gelingt ihre Integration langfristig. Gerade in Oberösterreich werden die deutschsprachigen Altösterreicherinnen und Altösterreicher zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft. Acht Jahrzehnte später droht die Geschichte dieser Menschen, ihrer Herkunftsregionen und ihrer kulturellen Prägungen jedoch zunehmend aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden. Was ist nötig, damit die Erinnerung an alte Heimaten, an Verlust, Ankunft und Neubeginn ihren angemessenen Platz im kollektiven Gedächtnis Österreichs und Europas findet? Was tragen wir bei, damit künftige Generationen die Geschichte der Siebenbürger Sachsen noch als ihre Geschichte betrachten können? Ist es das Tischtuch der Großmutter, das sie einst nähte, ist es der Tisch, um den alle saßen und sich zum Essen trafen?“Eindrucksvoll, verständlich und hervorragend die Antworten zu diesen Fragen von Dr. Florian Kührer-Wielach. Er machte Hoffnung und Zuversicht, Geschichte lässt sich nicht auslöschen, sie ist ein Teil von uns, macht uns zu dem, was wir sind und was wir an unser Kinder weitergeben.Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach, geb. 1982 in Horn/NÖ, ist Historiker. Er leitet das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München und lehrt ebendort. Landesobmann Kons. Manfred Schuller dankte Dr. Kührer-Wielach für seinen sachkundigen Festvortrag und auch das Publikum schloss sich mit einem langen Applaus an. Blumen gab es abschließend für Brianna Nicole Reiter und den Dankesworten folgte die Einladung zu einem Umtrunk und Imbiss im Foyer der Landesmusikschule.Es gab reichlich Gesprächsstoff, der Vortrag von Dr. Kührer-Wielach und auch die musikalische Umrahmung hatten nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ein Erinnerungstag, der zum Nachdenken anregte und dem Leitgedanken gerecht wurde.

I.Sch./Ch.Sch.