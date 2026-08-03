



3. August 2026

Herbert Kefer mit ­Professor-Hans-Samhaber-Plakette geehrt

Die Professor-Hans-Samhaber-Plakette zeichnet Menschen aus, die mit ihrem Engagement die Volkskultur Oberösterreichs lebendig halten. Sie steht für den nachhaltigen Einsatz, Traditionen nicht nur zu bewahren, sondern sie auch zeitgemäß in die Zukunft zu tragen. Am 8. Juli überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer fünf engagierten Persönlichkeiten aus den Mitgliedsverbänden des OÖ Forums Volkskultur im Stift St. Florian diese Auszeichnung. Darunter Herbert Kefer aus Bad Goisern.

Ehrung, von links: Geschäftsführer Klaus Landa, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Herbert Kefer, Präsidentin Christine Huber, Propst Klaus Sonnleitner, Kulturdirektorin Margot Nazzal, Bürgermeister St. Florian Bernd Schützeneder. Fotos: © OÖ Forum Volkskultur – Franz Etzenberger Für den Goiserer Herbert Kefer ist das Heimat- und Landlermuseum das zweite Zuhause. Er ist als Obmann des Heimatvereins neben diesem auch für das Salzkammergut Holzknechtmuseum und das Erlebnismuseum Anzenaumühle verantwortlich. Seit 2016 ist er Kustos des Heimat- und Landlermuseums. Es ist ihm ein besonderes Bedürfnis, die Geschichte der Landler weiterzugeben, damit diese nicht in Vergessenheit gerät. Bei seinen sehr persönlichen Führungen durch das Museum kommt sein umfangreiches Wissen zum Ausdruck. Ebenso ist ihm die Geschichte der Siebenbürger Sachsen ein Anliegen, gemeinsam mit ihm konnte schon einiges in Bewegung gesetzt werden. Außerdem ist er als Kontaktmann zu den Landlern in Deutschland ein wertvoller Netzwerker. Er organisierte und leitete viele Aktivitäten und Veranstaltungen: Vom (Er)wandern der Urheimat der Landler rund um Bad Goisern über Reisen nach Siebenbürgen/Neppendorf bis zu Landlertreffen in Bad Goisern. Herbert Kefer drängt sich nicht in den Vordergrund, seine ruhige, aber humorvolle Art macht ihn zu einem besonders schätzens- und liebenswerten Menschen.



Zur feierlichen Verleihung der Professor-Hans-Samhaber-Plaketten wurde in die Sala terrena des Stiftes St. Florian geladen. Landeshauptmann Thomas Stelzer, Kulturdirektorin Margot Nazzal, Propst Klaus Sonnleitner, Bürgermeister Bernd Schützeneder und Präsidentin Christine Huber überreichten die Auszeichnungen. Klaus Landa, Generalsekretär des OÖ Forums Volkskultur, übernahm die Moderation der stimmungsvollen Veranstaltung. Musikalisch auf der Harfe von Veronika Auer begleitet, konnte die Feier bei einem gemütlichen Empfang ausklingen. OÖ Forum Volkskultur und Ingrid Schuller (außen links) beim Gruppenbild Das OÖ Forum Volkskultur ist der Dachverband und die Interessenvertretung der Volkskultur in Oberösterreich. Seine Aufgabe ist, Menschen für Volkskultur zu begeistern, sie zu vernetzen, auf die Lebendigkeit und Vielfalt der Volkskultur hinzuweisen sowie die volkskulturelle Arbeit zu unterstützen. 25 Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften bilden ein starkes Netzwerk, das sowohl Traditionen lebendig hält als auch Raum für neue Impulse schafft.



Dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich war es ein Anliegen, Herbert Kefer für die Prof.-Hans-Samhaber-Plakette zu nominieren. Es ist uns allen eine Freude, dass er zu den Ausgewählten gehört. Herzliche Gratulation! Die Volkskultur in Oberösterreich zeigt sich in unterschiedlichsten Ausdrucksformen und sie bereichert das Leben im Land auf vielfältige Weise: Musik und Tanz, Theater und Literatur, Trachten, Bräuche und handwerkliche Traditionen zählen ebenso dazu wie Heimatforschung, Bildung und die Vermittlung volkskulturellen Wissens. Getragen wird dieses umfangreiche Kulturangebot von Menschen, die sich mit großem persönlichem Einsatz – und oft im Hintergrund – für die Volkskultur in ihrem Umfeld einbringen. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer sind es genau diese Menschen, die Heimat und Volkskultur lebendig halten: „Heimat entsteht nicht von selbst. Heimat entsteht durch Menschen, die sich engagieren, Verantwortung übernehmen und Traditionen lebendig halten. Oberösterreich lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Die Professor-Hans-Samhaber-Plakette ist vor allem ein Zeichen der Wertschätzung für jene, die unsere Volkskultur Tag für Tag mit Leben erfüllen und damit einen unschätzbaren Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land leisten.“Für den Goiserer Herbert Kefer ist das Heimat- und Landlermuseum das zweite Zuhause. Er ist als Obmann des Heimatvereins neben diesem auch für das Salzkammergut Holzknechtmuseum und das Erlebnismuseum Anzenaumühle verantwortlich. Seit 2016 ist er Kustos des Heimat- und Landlermuseums. Es ist ihm ein besonderes Bedürfnis, die Geschichte der Landler weiterzugeben, damit diese nicht in Vergessenheit gerät. Bei seinen sehr persönlichen Führungen durch das Museum kommt sein umfangreiches Wissen zum Ausdruck. Ebenso ist ihm die Geschichte der Siebenbürger Sachsen ein Anliegen, gemeinsam mit ihm konnte schon einiges in Bewegung gesetzt werden. Außerdem ist er als Kontaktmann zu den Landlern in Deutschland ein wertvoller Netzwerker. Er organisierte und leitete viele Aktivitäten und Veranstaltungen: Vom (Er)wandern der Urheimat der Landler rund um Bad Goisern über Reisen nach Siebenbürgen/Neppendorf bis zu Landlertreffen in Bad Goisern. Herbert Kefer drängt sich nicht in den Vordergrund, seine ruhige, aber humorvolle Art macht ihn zu einem besonders schätzens- und liebenswerten Menschen.Zur feierlichen Verleihung der Professor-Hans-Samhaber-Plaketten wurde in die Sala terrena des Stiftes St. Florian geladen. Landeshauptmann Thomas Stelzer, Kulturdirektorin Margot Nazzal, Propst Klaus Sonnleitner, Bürgermeister Bernd Schützeneder und Präsidentin Christine Huber überreichten die Auszeichnungen. Klaus Landa, Generalsekretär des OÖ Forums Volkskultur, übernahm die Moderation der stimmungsvollen Veranstaltung. Musikalisch auf der Harfe von Veronika Auer begleitet, konnte die Feier bei einem gemütlichen Empfang ausklingen.Das OÖ Forum Volkskultur ist der Dachverband und die Interessenvertretung der Volkskultur in Oberösterreich. Seine Aufgabe ist, Menschen für Volkskultur zu begeistern, sie zu vernetzen, auf die Lebendigkeit und Vielfalt der Volkskultur hinzuweisen sowie die volkskulturelle Arbeit zu unterstützen. 25 Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften bilden ein starkes Netzwerk, das sowohl Traditionen lebendig hält als auch Raum für neue Impulse schafft.Dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich war es ein Anliegen, Herbert Kefer für die Prof.-Hans-Samhaber-Plakette zu nominieren. Es ist uns allen eine Freude, dass er zu den Ausgewählten gehört. Herzliche Gratulation! OÖ Forum Volkskultur und Ingrid Schuller

Schlagwörter: Oberösterreich, Volkskultur, Ehrung, Kefer, Stelzer

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