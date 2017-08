5. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Die legendäre "Wusch" fährt am 7. August durch das Harbachtal

Es ist gelungen, den legendären Dampfzug auf der Schmalspurbahn im Harbachtal wieder in Betrieb zu nehmen. Anlässlich des Sachsentreffens in Hermannstadt bietet der Verein „Prietenii Mocăniţei“ (Freunde der Wusch), am 7. August mehrere Fahrten mit der „Wusch“ zwischen Harbachsdorf und Holzmengen an.

Schlagwörter: Wusch, Zug, Harbachtal, Sachsentreffen

