Hilfsgüter für Nordsiebenbürgen

Eine Hilfsaktion mit Feuerwehrzubehör für Nordsiebenbürgen wurde von Willy Schenker, dem früheren Vorsitzenden der Kreisgruppe Ingolstadt unseres Verbandes, ins Leben gerufen und von der CSU-Landtagsabgeordneten Christine Haderthauer, sowie Thomas Deiser, Stadtrat und City-Manager in Ingolstadt, unterstützt.

Gemeinsame Hilfsaktion für Nordsiebenbürgen, von links: Willy Schenker, Christine Haderthauer, MdL, und Thomas Deiser, Stadtrat und IN-City Manager. Foto: Valerie Klima

Es ist nicht die erste Aktion dieser Art. Willy Schenker begann bereits vor 1990, Hilfstransporte nach Rumänien zu organisieren und zu begleiten, um sicher zu sein, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird. Die Bedingungen in den Anfangszeiten wurden enorm erschwert durch Kontrollen, Zölle usw. Das war aber kein Grund aufzugeben, im Gegenteil, die Not der Bedürftigen spornte ihn an weiterzumachen. Inzwischen zählt Willy 120 Hilfsaktionen nach Rumänien mit verschiedensten Hilfsgütern wie Lernmaterial, Ausstattungen für Schulen, Krankenhäuser, Kinderkliniken, Kinder- und Altenpflegeheime, Waisenhäuser, Büroeinrichtungen, Lebensmitteln, Kleidung, Spielsachen usw. Es wurden etliche Patenschaftsverträge geschlossen und im Lauf der Jahre begleiteten ihn Mediziner, führende Persönlichkeiten und Politiker aus Ingolstadt zu Gesprächen nach Siebenbürgen, um die Patenschaften zu festigen.Die aktuellen Hilfsgüter sind hauptsächlich Feuerwehrausstattungen für verschiedene Ortschaften in Nordsiebenbürgen. Christine Haderthauer, Befürworterin und Unterstützerin solcher Hilfsaktionen, hatte in einem Rundbrief zu diesem Vorhaben aufgerufen. Die Resonanz war beachtlich und sehr erfolgreich. Die Spender meldeten sich aus ganz Bayern. Willy Schenker holte die Spenden persönlich ab und legte dafür 3 000 km zurück. Er fuhr etliche Orte in ganz Bayern an, von Kitzingen nahe Würzburg bis Grafenau im Bayerischen Wald, von Lindau am Bodensee bis Bamberg, von Rosenheim bis ­Niederbayern. Zwei LKW-Ladungen zu je 7,5 Tonnen kamen zusammen, bestehend aus 400 Feuerwehranzügen, Sicherheitsgurten, Feuerwehrstiefeln, Hitzeschutzkleidung, Rettungshelmen, Gas- und Atemschutzmasken, technischen Ausrüstungsgegenständen, Rettungsscheren, Hydrantenanschlüssen u.v.m. Die Organisation des Transports nach Nordsiebenbürgen übernahm eine rumänische Spedition. Die Benzinkosten wurden von Thomas Deiser getragen.Es geht ein großer Dank an alle Spender, aber auch an die Unterstützer und Förderer dieses Projektes. Ein besonderes Lob und Dankeschön gebührt dem Initiator Willy Schenker. Man kann ihm nur Kraft und Durchhaltevermögen für weitere Vorhaben wünschen.

Marianne Theil