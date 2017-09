5. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Wehrkirchen in Siebenbürgen nicht zum Ausverkauf

Hermannstadt – In einer Pressemitteilung stellt die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) richtig, dass die Kirchen und Wehrkirchen in Siebenbürgen nicht zum Ausverkauf anstehen – dies als Reaktion auf missverständliche Veröffentlichungen zu angeblichen Kaufangeboten. Die Leitung der EKR betont, man sei auch in Zukunft am Erhalt der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft im Ensemble interessiert.

Auch Kirchen in Gemeinden mit wenigen Gläubigen seien Teil dieses weltweit einzigartigen Kulturerbes. Eine Entfremdung der Kirchen sei nicht wünschenswert, weshalb seit 1990 nur zwei Kirchen – Retersdorf (Retiș) und Karansebesch – an die orthodoxe Kirche abgegeben wurden. Man sei allerdings offen für Kooperationen mit anderen Institutionen – Behörden, Gemeinden, religiösen Kulten, NGOs, Stiftungen und Privatpersonen - um den Schutz der Bauwerke weiterhin zu garantieren. Auch Vermieten und Verpachten sei eine gangbare Möglichkeit. Für die EKR sei essentiell, dass die Kirchen weiterhin für Gottesdienste oder auch für kulturelle und touristische Events genutzt werden können. Ein Verkauf sei daher nicht angedacht. NM

Schlagwörter: Kirchenburgen, EKR

