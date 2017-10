Erste Partnerschaft der EKR besiegelt

Kronstadt – Zum Abschluss des Evangelischen Kirchentages in Kronstadt wurde eine Partnerschaft zwischen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) geschlossen.

Nach über zweijähriger Vorbereitungszeit konnte der Partnerschaftsvertrag in der Kirche von Bartholomä von Bischof Reinhart Guib (EKR) und Pfarrer Roland Herpich (Präsident des Berliner Missionswerkes für die EKBO) feierlich unterzeichnet werden. Dies sei der erste Partnerschaftsvertrag, den die EKR abschließe, betonte Bischof Guib. Ziel ist eine intensive Kooperation in den Bereichen Ökumene und Fortbildung, Kirche und Gesellschaft, Mehrsprachigkeit, Migration und Integration, Diakonie, Kinder- und Jugendarbeit, Religionsunterricht, Kirchenmusik und Kulturarbeit, wie aus einer Mitteilung der EKR hervorgeht. Kontakte zwischen EKR und EKBO hatten sich bereits in den vergangenen Jahren etabliert, nicht zuletzt durch verschiedene Kirchenpartnerschaften auf Gemeindeebene und den in Berlin ansässigen Förderverein der landeskirchlichen Stiftung Kirchenburgen.

dr