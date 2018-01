Neue Dorfporträts werden im Burzenland gedreht

Kronstadt – Günter Czernetzky widmet sich wieder seinen Dorfporträts. Bis Mai 2018 will der Schäßburger Filmemacher die neunte Folge seiner „Siebenbürgischen Dorfporträts“ im Kasten haben. Gedreht werden soll im Burzenland, zu Reformationsprozessen und Reformatoren.

Themen, die Czernetzky keineswegs auf die lutherische Reformation reduziert verstanden wissen will: „Veränderungen und Transformationen gab und gibt es in vielen Bereichen, im Sozialen, der Kultur, der Wirtschaft oder der Politik.“ Seit 2009 arbeitet er mit Studenten der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt/Sibiu (Departement für Soziologie, Psychologie, Journalismus und Kommunikation der Fakultät für Humanwissenschaften) zusammen.Für die Kurzreportagen sucht Czernetzky noch Jugendliche und junge Erwachsene, die mitmachen. Die Filmausrüstung wird gestellt. Interessierte melden sich bis zum 15. Januar bei ihm an: Telefon: (0040-755) 580020, E-Mail: g.czernetzky [ät] gmail. com.

Michael Mundt (ADZ)

Die Studentin Ema Bălan bei den Dreharbeiten für das Projekt "Großkokler Botschaften".