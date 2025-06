Einladung zum Honterusfest in Pfaffenhofen

Liebe Honterusfest-Freunde, wir sehen uns am 6. Juli, dem ersten Sonntag im Juli! Damit kehren wir wieder zum gewohnten Zwei-Jahres-Rhythmus zurück.

Ob alte Freunde oder neue Begegnungen – das Honterusfest bringt uns alle zusammen! Wir heißen euch herzlich willkommen. Freut euch auf die traditionelle Quellenrede und eine Tanzvorführung am Nachmittag. Kommt zahlreich und genießt mit uns diesen besonderen Tag!Das Honterusfest ist mehr als ein Wiedersehen – es ist gelebte Tradition und ein Zeichen der Verbundenheit über Generationen hinweg. Gemeinsam feiern wir nicht nur die Erinnerungen an unsere Schulzeit, sondern auch die Freundschaften, die daraus entstanden sind und bis heute bestehen. Für Neuigkeiten besucht unsere Homepage: www.honterusfest.de : Waldspielplatz 1, 85276 Reisgang (südlicher Ortsteil von Pfaffenhofen an der Ilm) oder Waldspielplatz, 85276 Hettenshausen (Ortsteil Reisgang).

Euer Honterusfest Orga-Team