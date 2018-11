Deutschsprachige Schulen in Rumänien werden stiefmütterlich behandelt

Kronstadt – Das Kronstädter Honteruslyzeum erhielt hundert neue Lehrbücher für das Fach Rumänisch, die nun zwei dritten Klassen zugute kommen. Die Spende wurde vom Kronstädter Stadtrat Christian Macedonschi überreicht, der den Ankauf dank der finanziellen Unterstützung seitens des Elternvereins „PROHONTERUS“ ermöglichte.

Macedonschi, der auch Vorsitzender des Elternbeirates des Honteruslyzeums ist, hatte vom Verwaltungsrat des Lyzeums erfahren, dass diese Lehrbücher dringend notwendig sind. „Es ist unglaublich, wie die gegenwärtige Regierung den Unterricht in Rumänien behandelt“, sagte Macedonschi. In den Schulen mit deutschsprachigem Unterricht, für die es ein steigendes Interesse seitens der Eltern gibt, herrsche ein chronischer Mangel an Lehrbüchern in deutscher Sprache, so dass die Schüler mit Kopien von Lehrbüchern auskommen müssen. Macedonschi äußerte seine Empörung und sein Unverständnis über die stiefmütterliche Behandlung der deutschsprachigen Schulen seitens der Regierung, gerade im Jahr des Jahrhundertjubiläums des rumänischen Staates. „Hoffentlich nehmen die Verantwortlichen diese Botschaft zur Kenntnis, damit zukünftig solche Engpässe aus der Welt geschafft werden“, sagte Macedonschi.

Ralf Sudrigian (ADZ)