Prinz Charles zu Besuch in Felldorf

Am 3. Juni durfte sich Felldorf über hohen Besuch aus dem britischen Königshaus freuen. Überraschend und ohne große Ankündigung stattete Prinz Charles dem kleinen Dorf einen Besuch ab.

Gut 40 Minuten war der britische Thronfolger zu Gast und machte sich dabei unter anderem ein Bild von der Restaurierung der Felldorfer Kirche, die im Rahmen des „Phönix Projektes“ vom Arcus Verein aus Târgu Mureș (Neumarkt am Mieresch) instandgehalten wird. Prinz Charles war Schirmherr der Mihai-Eminescu-Stiftung, die sich um den Erhalt historisch bedeutsamer Ortschaften kümmert. In Deutsch-Weißkirch (Viscri) hat er sich vor Jahren ein Haus gekauft. Sein Besuch zeigt, dass das Phönix Projekt selbst in Großbritannien bekannt geworden ist.

Markus Kaltenbrunner