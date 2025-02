Hohe Auszeichnung für Peter M. Boehm und John Werner

Im Senat von Ottawa wurden am 2. Dezember vergangenen Jahres Peter M. Boehm und John Werner mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: Sie erhielten die King Charles III Coronation Medal (Gedenkmedaille zur Krönung des britischen Monarchen König Charles III. und seiner Frau Königin Camilla am 6. Mai 2023). Da Kanada zum Commonwealth gehört, ist Charles auch König des nordamerikanischen Landes, für das eine eigene Gedenkmedaille geprägt wurde.

Peter M. Boehm (links) trägt seine Medaille am Revers, John Werner hält sie stolz in die Kamera. Foto: Neil Valois

Der in Kitchener, Ontario geborene frühere Diplomat Peter M. Boehm entstammt einer siebenbürgischen Familie, war von 2008 bis 2012 Botschafter in Deutschland und davor stellvertretender Minister für Nord- und Südamerika und konsularische Angelegenheiten. Im Ausland war er Gesandter an der Botschaft Kanadas in den Vereinigten Staaten in Washington sowie Botschafter und Ständiger Vertreter bei der Organisation Amerikanischer Staaten. In seiner diplomatischen Laufbahn war Boehm auch in Kuba und Costa Rica tätig und bekleidete eine Reihe hochrangiger diplomatischer Positionen. Er war Nationaler Gipfelkoordinator für die Gipfeltreffen der Amerikas in Santiago und Québec, Sonderbeauftragter für die Demokratisierungsmission der Organisation Amerikanischer Staaten in Peru und persönlicher Vertreter des Premierministers für das Gipfeltreffen der Amerikas in Mar del Plata im Jahr 2005. Boehm diente als Sherpa für den G8-Gipfel und die nachfolgenden G7-Gipfel sowie für den Gipfel für nukleare Sicherheit von 2013 bis 2017. Von 2017 bis 2018 war er stellvertretender Minister für den G7-Gipfel und persönlicher Beauftragter des Premierministers. 2018 wurde er in den kanadischen Senat berufen und ist derzeit Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel. Die Gedenkmedaille erhielt er „für seinen herausragenden Dienst während der Ausübung seiner zahlreichen Repräsentationspflichten im Dienste Kanadas“.Auch John Werner wurde in Kanada in eine siebenbürgische Familie geboren. In den 1960er Jahren wurde er Mitglied der Jugendgruppe des Transylvania Clubs und 1969 zum Jugendleiter gewählt. 1971 nahm er am ersten Föderationsjugendlager teil, erhielt 1987 die Ehrennadel des Transylvania Club und gehörte dessen Vorstand an, bevor er von 1988 bis 1994 das Präsidentenamt bekleidete. Seit 1997 ist er Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada. Mit großem Engagement arbeitet er daran, das siebenbürgisch-sächsische Erbe, die Kultur und Tradition sowie die deutsche Sprache in Kanada zu bewahren und an die Jugend weiterzugeben, die seine „jugendliche Energie“ schätzt, wie seine Stellvertreterin Rebecca Horeth in einem Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung zu seinem 70. Geburtstag 2022 schrieb. „Er ist wirklich jemand, der zelebriert, was es bedeutet, Siebenbürger Sachse zu sein.“ Folgerichtig wurde ihm die Gedenkmedaille „für seine lebenslange Hingabe bei der Bewahrung des siebenbürgisch-sächsischen Erbes in Kanada und seine Führungsqualitäten bei der Förderung und Unterstützung der kulturellen Identität und der Jugendarbeit in der Gemeinschaft“ verliehen.Sowohl Peter M. Boehm als auch John Werner sind lebenslange Mitglieder des Transylvania Club Kitchener und sehr stolz, diese hohe Auszeichnung für ihre Verdienste erhalten zu haben.

dr