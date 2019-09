Sitzung des Landesforums: Präsidentschaftswahlen im Vordergrund

Hermannstadt – Auf der ordentlichen Sitzung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 6. September, an der Vertreter aller Regionalforen, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ und Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor teilnahmen, standen die anstehenden Wahlen im Mittelpunkt. Einstimmig beschlossen wurde, den DFDR-Mitgliedern und Sympathisanten zu empfehlen, die Listen für die Kandidatur von Klaus Johannis als Präsidentschaftskandidat zu unterzeichnen und bei der Wahl im kommenden Herbst für ihn zu stimmen.

Sitzung des DFDR in Hermannstadt, von links: Landesvorsitzender Dr. Paul Jürgen Porr, Abgeordneter Odidiu Ganţ und Bürgermeisterin Astrid Fodor. Foto: Laura Micu (ADZ)

Was die Lokalwahlen 2020 betrifft, wurde beschlossen, bis nach der Präsidentschaftswahl keine Allianzen mit Parteien zu verhandeln oder einzugehen, um Angriffe während der Präsidentschaftswahlen zu vermeiden. Der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul Jürgen Porr informierte, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung zwei Seminare zur Vorbereitung potenzieller Kandidaten des DFDR abhalten werde, in Hermannstadt und in Sathmar.Ganţ verwies darauf, dass sich auch nach der Verhaftung von Liviu Dragnea weder im Bereich der politischen, wirtschaftlichen und juristischen Gesetzgebung, noch in der Diffamierungskampagne gegen den Staatspräsidenten und die deutsche Minderheit etwas zum Positiven verändert habe und diesbezüglich bis zu den Präsidentschaftswahlen wohl keine Änderung zu erwarten sei.Folgende wichtige Termine wurden bekanntgegeben:werden in Hermannstadt zwei Jubiläen – 30 Jahre DFDR und 50 Jahre deutsche Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen TVR – feierlich begangen. Vor der Feier werden Vorstand und Vertreterversammlung des DFDR tagen. Für 2020 ist die Herausgabe einer Jubiläums-Briefmarke der Deutschen in Rumänien durch Romfilatelia geplant. Amwird in Reschitza die landesweite Gedenkfeier anlässlich der 75 Jahre seit Beginn der Deportationen in die ehemalige Sowjetunion begangen.

NM