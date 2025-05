Richtungswahl in Rumänien: Wahllokale öffnen heute

Rumänien steht vor einer Richtungswahl. Bei der Stichwahl der neu aufgelegten Präsidentschaftswahl am 18. Mai treten George Simion, Vorsitzender der Allianz für die Union der Rumänen (AUR), und der Bukarester Oberbürgermeister Nicușor Dan an. Im Ausland sind die Wahllokale von Freitag bis Sonntag geöffnet (siehe Download weiter unten), im Inland wird nur am Sonntag abgestimmt.

Euronews übertrug am 8. Mai das erste TV-Duell zwischen George Simion (rechts) und Nicușor Dan. Bildschirmfoto YouTube

George Simion, Vorsitzender der rechten AUR-Partei, gewann die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 4. Mai deutlich mit rund 41 Prozent der Wählerstimmen vor dem parteilosen Kandidaten Nicușor Dan mit 21 Prozent ( diese Zeitung berichtete). Letzter konnte laut Umfragen in den letzten Tagen stark aufholen, so dass es bei einer höheren Wahlbeteiligung (vor zwei Wochen stimmten nur 53 Prozent der Wahlberechtigten ab) zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Bewerber um das höchste Staatsamt Rumäniens kommen könnte.Während sich George Simion als „Souveranist“ zu Călin Georgescu, dem Gewinner des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl vom 24. November 2024, bekennt und für ein selbstbestimmtes Europa der Nationen eintritt (MEGA = Make Europe Great Again), unterstützt Nicușor Dan bedingungslos die Projekte der Europäischen Union und die Militärhilfen der „Koalition der Willigen“ für die Ukraine. Nicușor Dan wird als proeuropäischer Kandidat von der Nationalliberalen Partei, der ökoliberalen USR und dem Ungarnverband unterstützt. Ebenfalls für ihn gibt es Wahlempfehlungen seitens des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (siehe SbZ Online vom 9. Mai 2025 ).im Inland wird nur am Sonntag, dem 18. Mai, abgestimmt, während die Wahllokale im Ausland an drei Tagen geöffnet sind: von Freitag bis Sonntag, jeweils von 7.00 bis 21.00 Uhr Ortszeit, am Sonntag jedoch nur bis 21.00 Uhr rumänischer Zeit, das heißt in Deutschland 20.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Abstimmung kann sich bis spätestens 23.59 Uhr verlängern, falls sich die Wähler im Wahllokal aufhalten und noch auf ihre Stimmabgabe warten. Sie müssen einen gültigen Reisepass oder Personalausweis vorweisen.In Deutschland wurden 88 Wahllokale eingerichtet. Die Liste der 965 Wahllokale außerhalb Rumäniens kann weiter unten als pdf-Datei (Deutschland ist unter Nr. 206-293 zu finden) oder auf der Internetseite des rumänischen Außenministeriums (Ministerul Afacerilor Externe) heruntergeladen werden.

sb

