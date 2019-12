Roland Barwinsky erinnert an "Weihnachten in Siebenbürgen – Begegnungen in Osteuropa"

30 Jahre nach der Wende erinnert Roland Barwinsky in einem Vortrag am 13. Dezember in der Villa Novalis in Hirschberg an „Weihnachten in Siebenbürgen – Begegnungen in Osteuropa“.

Während in der DDR der Kommunismus friedlich zusammenbrach, endete dieses Experiment vor 30 Jahren in Rumänien blutig. An die Opfer der Dezemberrevolution 1989 in Siebenbürgen erinnerte Weihnachten 1992 dieses Denkmal in Hermannstadt(Sibiu). Foto: Roland Barwinsky

Pianist Viacheslav Apostel-Pankratowsky sorgt bei der Veranstaltung mit weihnachtlicher Musik für besten Begleitschutz. Foto: Roland Barwinsky

Am Freitag, dem, um 19 Uhr findet in der Villa Novalis in Hirschberg, direkt an der einstigen innerdeutschen Grenze, ein Vortrag zum Thema „Weihnachten in Siebenbürgen – Begegnungen in Osteuropa“ statt. Roland Barwinsky erinnert mit Bildern, Geschichten, Filmschnipseln sowie Plaudereien an seine seit Urzeiten bestehende intensive Reisetätigkeit durch Osteuropa. Individualität, Eigensinn und vor allem Abenteuerlust trieben den Bibliothekar zu DDR-Zeiten immer wieder auf die Piste. Oft endeten diese ausgedehnten Touren in Siebenbürgen, einem geografischen und historischen Gebiet im jetzigen Rumänien. So unternahm Barwinsky im Dezember 1987 eine Reise in das damals sozialistische Land, wo er in deutschsprachigen Orten das Weihnachtsfest verbrachte. Die Initialzündung für den Ausflug gab es einige Monate zuvor, als er als Tramp erstmals dieses Gebiet aufgesucht hatte.Lebendig werden an diesem Abend farbenfrohe Silvesterbräuche und pittoreske Fahrten im Einheitsjahr 1990 durch Siebenbürgen. Eingebettet in diese persönlichen Erinnerungen sind natürlich die großen Veränderungen des Alltags vor 30 Jahren in diesem Landstrich, als sich der Ostblock auflöste. Kulturelle Einflüsse werden genauso öffentlich wie die einzigartige Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Einer deutschen Minderheit, die jahrhundertelang diese Region maßgeblich prägte. Humorvoll wird der bizarre Tauschhandel im kommunistischen Rumänien beleuchtet. Verkostet wird an dem Abend Selbstgebrannter aus dem Ort, wo der Vortragende das Weihnachtsfest 1988 erlebte. Für technischen Begleitschutz an diesem Abend sorgt Harald Kiessling. Zum Auftakt begrüßt der Pianist Viacheslav Apostel-Pankratowsky die Anwesenden mit einem Weihnachtsmedley.