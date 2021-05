16. Mai 2021

Pfingstmontagsgottesdienst der Heimatkirche in Pruden

Wenn am Pfingstmontag, dem 24. Mai, um 11.00 Uhr rumänischer Zeit Dechant Bruno Fröhlich die Anwesenden in Pruden zum Gottesdienste begrüßen wird, dann wird er genau das tun, was der Apostel Petrus laut biblischem Bericht zum ersten Pfingsten auch tat: Dieser begrüßte am Marktplatz in Jerusalem mit Medern und Parten bis Araber und Kreter alle Verstreuten der Nationen. Jener aber in Pruden wird die Sachsen aus Rumänien und ganze Europa und aus … Zwickau und Dresden begrüßen. Denn Pruden ist mit der Zeit zu einer „doppelt sächsischen“ Gemeinde geworden: Mit zerstreuten Alt-Prudenern, die sich mit Stolz ihrer Heimat verbunden fühlen, und mit engagierten Neu-Prudenern, die allesamt aus dem Freistaat Sachsen in Deutschland kommen.

Sekundiert wird Bruno Fröhlich deshalb digital vom Superintendenten Harald Pepel aus Zwickau und Eibesdorf. Der ehemalige Brooser Pfarrer stammt aus Sächsisch-Eibesdorf bei Mediasch, ist Zwickauer Superintendent innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens und damit auch verantwortlicher Pfarrer für die Neu-Prudener, die sich in Zwickau um das Ferienheim „Lutherhöhe“ sammeln. Gottesdienst in Pruden am Pfingstmontag, dem 25. Mai 2015. Foto: Daniel Peters Eröffnet wird die Kirche auf ZOOM um 9.45 Uhr (deutsche Zeit). Dann ist Zeit zur Einstimmung und für Gespräche vor der digitalen Kirchentüre. Um 10.00 Uhr ziehen die Geistlichen des Schäßburger Bezirks auf Orgelmusik von Theo Halmen in die Prudener Kirche ein. Dort warten inzwischen die Gemeindeglieder aus Dunnesdorf, Großalisch, Malmkrog, Schäßburg und Sächsisch-Reen auf den Beginn ihres jährlichen Gemeindefestes. Digitale und analoge Welt stimmen aber nicht völlig überein! Obwohl eine spätere Uhrzeit für die digitale Gemeinde zu wünschen gewesen wäre, passt das nicht zur präsentischen Gemeinde. Denn viele der Gottesdienstbesucher in Pruden haben zu Hause noch Wirtschaft und müssen die Tiere versorgen. Somit fällt die frühe Uhrzeit des Gemeindefestes passend für sie zwischen die Früh- und Abendfütterung. Wie weit der Respekt vor Corona die 150 Teilnehmer der vergangenen Jahre gelichtet haben wird, bleibt eine Überraschung. Blick vom Friedhof auf die evangelische Kirche in Pruden. Foto: Daniel Peters Verstärkt wird das Orgelspiel von Bläsern der Neu-Prudener und Studenten der Theologie aus Hermannstadt unter Leitung von Brita Falch-Leutert. Die Schäßburger Geistlichen Bruno Fröhlich, Johann Zey, Johannes Halmen und Joachim Lorenz teilen sich die Aufgaben des Gottesdienstes und des anschließenden Abendmahls. Mit eingebunden ist dazu Pfarrerin Agnes Köber-Schmidt, ehemalige Pfarrerin von Dunnesdorf, woher sie auch Pruden betreute. Dazu kommt der Vertreter der HOG-Regionalgruppe Schäßburg Wilhelm Paul und Landesdiakoniepastor Manfred Meyer aus Bremen, wohin eine stabile Partnerschaft besteht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche aus Sachsen wird von Oberkirchenrat Friedemann Oehme aus Dresden, die Evangelische Kirch A.B. in Rumänien (EKR) von Kirchenrat Stefan Cosoroabă aus Hermannstadt vertreten sein.



Nach einer Stunde des gemeinsamen Gottesdienstes trennt sich die analoge von der digitalen Gemeinde. Vor Ort wird in Stille das Heilige Abendmahl gefeiert. Digital wird eine Bilderfolge über Pruden aus dem Archiv Lukas Geddert gezeigt. Der Gottesdienst findet in der Serie der EKR – HOG Gottesdienste statt. Er schließt sich an jene aus dem Hermannstädter (Reformation), Mediascher (Advent) und Kronstädter Bezirk (Passion) an. Nach dem Schäßburger Bezirk folgt der Unterwald. Der Gottesdienst wird aus der Stadtpfarrkirche von Mühlbach am 29. August 2021 übertragen, am Diakonie-Sonntag der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Blick auf das evangelische Pfarrhaus in Pruden. Foto: Daniel Peters Am Gottesdienst in Pruden kann man öffentlich über Zoom dabei sein. Der Direktzugang ist https://us02web.zoom.us/j/89068087431?pwd=NW4vcE9TRnpjbnBqUHQ0Z2ZucnpLQT09 oder ID: 890 6808 7431 mit Code 149239. Unsichtbar – auf der digitalen Empore also – ist man mit Facebook (EKR Gottesdienste) dabei. Die Übertragung wird auch von den Facebook-Seiten Siebenbuerger.de und Evangelische Kirche A.B. in Rumänien übernommen. Neugierig geworden? Wir als Organisatoren sind es auf jeden Fall. Stefan Cosoroabă

Schlagwörter: Gottesdienst, Pfingsten, Pruden, Zoom, EKR, HOG

