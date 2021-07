22. Juli 2021

Brand in Rumäniens größter Ölraffinerie

Konstanza – In der Petromidia-Raffinerie in Năvodari am Schwarzen Meer ist es am 2. Juli zu einer Explosion gekommen. Der anschließend ausgebrochene Brand forderte ein Todesopfer und fünf Verletzte.

Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien meldete, untersucht eine Kommission die Unfallursache. Der Brand war demnach in einem erst im Mai gewarteten Hydrotreater ausgebrochen. Als mögliche Ursache werde ein Riss in einer Leitung vermutet. Die Staatsanwaltschaft Konstanza ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung. Der Betrieb der Raffinerie wurde vorübergehend ausgesetzt. Die aufs Schwarze Meer abgezogene Rauchwolke soll zu keinen erhöhten Luftverschmutzungswerten in der bewohnten Umgebung geführt haben. Die Petromidia Raffinerie nördlich von Konstanza ist die größte rumänische Erdölraffinerie und eine der größten in Osteuropa.

Schlagwörter: Rumänien, Brand, Unfall, Konstanza

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.