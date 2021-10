16. Oktober 2021

Krankenhausbrand in Konstanza

Bei einem Großbrand in einem Krankenhaus in Konstanza sind am 1. Oktober sieben Menschen ums Leben gekommen, wie mehrere deutschsprachige Medien berichteten.

Feuerwehrleute löschen den Brand in der Intensivstation des Krankenhauses für Infektionskrankheiten in Konstanza. Foto: Uncredited/IGSU Romania/AP/dpa Zunächst war von neun Toten die Rede gewesen; der Leitende Staatsanwalt des Gerichtshofs Konstanza, Viorel Teliceanu, korrigierte die Zahl drei Tage später, wie in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) zu lesen war. Das Feuer in der Klinik für Infektionskrankheiten war auf der Intensivstation ausgebrochen, auf der auch Covid-19-Patienten behandelt wurden. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Unglücks 113 Patienten im Krankenhaus, davon zehn auf der Intensivstation. Es wird gemutmaßt, dass veraltete elektrische Installationen die Ursache für den Brand gewesen sein könnten. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Premier Florin Cîțu hatte noch am Tag des Unglücks vom Bürgermeister von Konstanza die Entlassung des Klinikmanagers gefordert und die Entlassung des Präsidenten der Behörde für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (ANMCS) angeordnet, so die ADZ. dr

Schlagwörter: Rumänien, Klinik, Brand, Konstanza

