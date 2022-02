Parlament feiert 15 Jahre seit EU-Beitritt

Bukarest – Auf Initiative von Ovidiu Ganţ, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) und Sekretär der Abgeordnetenkammer im ständigen Büro der beiden Kammern, widmete das Parlament am 2. Februar eine feierliche Sitzung den 15 Jahren seit dem EU-Beitritt Rumäniens.

Ovidiu Ganţ, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), während der Ansprache im Parlament in Bukarest: Foto: ADZ

Am Festakt nahm der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian teil. Die Festrede von Ovidiu Ganţ wird in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien zusammengefasst und hier gekürzt wiedergegeben. Der EU-Beitritt Rumäniens sei ein Ereignis von ausschlaggebender Bedeutung in der Geschichte Rumäniens, sagte der DFDR-Abgeordnete. Es war die einzigartige Chance, um die Verbindungen der Nation und des Landes zur westlichen Welt wieder aufzunehmen, einem seit dem 19. Jahrhundert bestehenden Anliegen, das Ende der 1930er Jahre brüsk von der aufeinander folgenden Einführung des Faschismus und Kommunismus beendet wurde. Der Nationalkommunismus nahm dank der Revolution von Dezember 1989 ein Ende, doch folgte eine von sozialen und wirtschaftlichen Krisen gezeichnete Zeit. Sie konnte sehr schwer überwunden werden, endete jedoch mit zwei wesentlichen Verwirklichungen: dem Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union. Beides waren Augenblicke, in denen ein sonst sehr seltener nationaler Konsens geherrscht hat. Des Weiteren erwähnte Ganţ die französisch-deutsche Versöhnung, die der EU zugrunde liege. Auch sprach er von der heutigen Situation der EU, die ein Mitglied – Großbritannien – verloren habe und in der andere Mitglieder in grundlegenden Werten unterschiedliche Ansichten vertreten. Die Nichtakzeptanz Rumäniens im Schengen-Raum stelle eine Diskriminierung dar und vermindere das Vertrauen der rumänischen Bürger in die EU. Ganţ äußerte die Hoffnung, dass die angemahnten Reformen durchgeführt werden.

ADZ