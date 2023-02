„le“-Bluse ist Kulturerbe

Bukarest – Die traditionelle rumänische bestickte Bluse, die als „ie“ bekannt ist, wurde in die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.

Rumänien hatte den Antrag gemeinsam mit der Republik Moldau eingereicht. Die Entscheidung des UNESCO-Komitees fiel in Rabat in Marokko, sie wurde in Rumänien als eine Anerkennung der Identität und des Wertes dieses Kleidungsstücks bewertet sowie als starkes Signal an die Kultureinrichtungen, die Kunst der·traditionellen bestickten Bluse zu unterstützen.

