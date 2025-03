Kirchenburgen-Ausstellung in Würzburg zu Gast

Zum Auftakt ihres Jubiläumsjahres – die Kreisgruppe Würzburg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland feiert ihr 50-jährige Bestehen – wurde die Wanderausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – ein europäisches Kulturerbe“ vom 22. Januar bis 14. Februar in der Ausstellungshalle der Sparkasse Mainfranken in Würzburg gezeigt.

Ausstellungseröffnung mit Bürgermeister Martin Heilig, Hans Werner Loew, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Adelheid Roth, Thomas Hacker MdB, Miheia-Ma˘lina Diculescu-Blebea (rumänische Generalkonsulin in Bayern), Philipp Harfmann (Stiftung Kirchenburgen), Bürgermeisterin Judith Roth-Jörg, Bernd Fröhlich (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Mainfranken) – von links nach rechts. Fotos: Celina Köpping

Philipp Harfmann, Adelheid Roth, Bernd Fröhlich und Hans Werner Loew (von links nach rechts) bei der symbolischen Scheckübergabe in Würzburg.

Die Ausstellung wurde von der Stiftung Kirchenburgen, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa, der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und der Technischen Universität Berlin entwickelt. Sie informiert auf 24 Text- und Bildtafeln über die Geschichte der Kirchenburgen und aktuelle Initiativen rund um die Kirchenburgen.Die Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, dem 21. Januar, richtete die Kreisgruppe Würzburg zusammen mit der Sparkasse Mainfranken aus. Nach einer herzlichen Begrüßungs- und Eröffnungsansprache mit sachkundigen Akzenten führte Hans Werner Loew auch durch das Programm.Im Beisein zahlreicher Vertreter der Bundes- und Regionalpolitik und einiger Vertreter der Evangelischen Kirche konnten wir auch unseren geschätzten Bundesvorsitzenden Rainer Lehni begrüßen, zudem Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in Bayern, Dr. Carmen Schuster, EKR-Landeskirchenkuratorin, Kerstin Arz, Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen, und Philipp Harfmann, Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen, der nach den Grußworten der Ehrengäste mit vielen interessanten Informationen in die Ausstellung einführte. Bernd Fröhlich, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mainfranken, überreichte eine Spende in Höhe von tausend Euro für die Stiftung Kirchenburgen der EKR. Eine kleine Trachtengruppe unserer Kreisgruppe bot zur musikalischen Umrahmung einige siebenbürgische Heimatlieder mit Akkordeonbegleitung dar, zum Teil in siebenbürgisch-sächsischem Dialekt.Beim anschließenden Umtrunk mit verschiedenen Häppchen kamen gesellige Gespräche auf, die Ausstellung lieferte den zahlreichen Gästen viel Gesprächsstoff.Danach konnte die Ausstellung knapp drei Wochen lang täglich während den Schalterzeiten besucht werden und weckte überaus großes Interesse. Viele unserer Landsleute, aber auch zahlreiche Nicht-Siebenbürger, Freunde und Bekannte haben die Ausstellung besucht und waren beeindruckt, wie auch aus vielen Einträgen im aufliegenden Gästebuch ersichtlich ist.Wir sind der Stiftung Kirchenburgen, vertreten durch Philipp Harfmann, sehr dankbar, dass wir diese wunderschöne Ausstellung in Würzburg präsentieren konnten. Wir danken der Sparkasse, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat und die Stiftung Kirchenburgen mit einer großzügigen Spende unterstützt hat. Ein großer Dank gilt unserem Verbandsmitglied Hans Werner Loew für seine Initiative, die Ausstellung nach Würzburg zu holen, und vor allem für seine tatkräftige Koordination und Unterstützung in allen Belangen.Allen Gästen und Besuchern gilt unser größter Dank – erst durch sie und ihre Teilnahme hat diese einzigartige Ausstellung ihren Zweck erfüllt. Der Wanderausstellung, die bis zum 6. April im evangelischen Dekanat Würzburg in der Kirche St. Georg der Kirchengemeinde Thüngen-Arnstein gezeigt wird, wünschen wir weiterhin viel Erfolg und noch viele glückliche Besucher!

Adelheid Roth