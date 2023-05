12. Mai 2023

Apollonia-Hirscher-Preis an Helmut Wagner

Kronstadt – Das Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt (DFDK) verleiht den Apollonia-Hirscher-Preis 2023 an Helmut Wagner, gaben die Organisatoren bekannt. Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird an Persönlichkeiten vergeben, die durch ihr Engagement einen besonderen Beitrag für die Gemeinschaft der Deutschen in Kronstadt geleistet haben.

12. Mai um 18.30 Uhr im Festsaal des Kronstädter Forums statt. Der Apollonia-Hirscher-Preis wird vom Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt und der Heimatgemeinschaft der Kronstädter in Deutschland jedes Jahr für das Lebenswerk einer siebenbürgischen Persönlichkeit mit Wohnsitz in Kronstadt verliehen. Das Preisgeld wird von der Heimatgemeinschaft bereitgestellt, die Feierlichkeiten werden vom DFDK organisiert. Prof. Helmut Wagner war mehr als zwei Jahrzehnte Direktor des Johannes-Honterus-Lyzeums und hat sich dabei für die Belange der Schule, einen qualitativen Spracherhalt und den Erhalt der Traditionen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft eingesetzt. Zudem hat er sich ehrenamtlich in verschiedenen Vorständen des Forums engagiert. Die Preisverleihung findet amum 18.30 Uhr im Festsaal des Kronstädter Forums statt. Der Apollonia-Hirscher-Preis wird vom Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt und der Heimatgemeinschaft der Kronstädter in Deutschland jedes Jahr für das Lebenswerk einer siebenbürgischen Persönlichkeit mit Wohnsitz in Kronstadt verliehen. Das Preisgeld wird von der Heimatgemeinschaft bereitgestellt, die Feierlichkeiten werden vom DFDK organisiert. Elise Wilk (ADZ)

Schlagwörter: Kronstadt, Auszeichnung, Preisverleihung

