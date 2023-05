Bundespräsident ­Steinmeier besucht ­Hermannstadt

Berlin – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist auf Einladung von Staatspräsident Klaus Johannis vom 24. bis 26. Mai zu einem Staatsbesuch nach Rumänien. Mit seiner Reise nach Bukarest, Hermannstadt und Temeswar würdigt der Bundespräsident die vielfältigen bilateralen Beziehungen sowie die gute Zusammenarbeit und enge Partnerschaft zwischen Deutschland und Rumänien in EU und NATO und die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine. Die Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann, sowie eine Delegation von Abgeordneten, Wirtschaftsvertretern und Kulturschaffenden begleiten den Bundespräsidenten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Helsinki (8.4.2022). Bildquelle: CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118536826

In der Hauptstadt Bukarest wird das deutsche Staatsoberhaupt am 24. Mai von Staatspräsident Johannis mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend führt er politische Gespräche mit Premierminister Nicolae Ciucă sowie im rumänischen Parlament mit der Senatspräsidentin und dem Präsidenten der rumänischen Abgeordnetenkammer. Zudem ist ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft vorgesehen. Am zweiten Tag der Reise besucht der Bundespräsident gemeinsam mit Staatspräsident Johannis Hermannstadt und eine Kirchenburg in Siebenbürgen. Danach reist er weiter nach Temeswar im Banat. Dort besucht er am Abend ein Konzert in der Philharmonie von Temeswar, der europäischen Kulturhauptstadt 2023. Am letzten Tag der Reise besichtigt der Bundespräsident gemeinsam mit dem Bürgermeister Dominic Fritz die Stadt Temeswar. Bei einem Rundgang informiert sich Steinmeier über die historische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Stadt sowie über das Miteinander der verschiedenen Volksgruppen und Religionsgemeinschaften in der Stadt.Zuletzt war Bundespräsident Gauck 2016 zu einem Staatsbesuch in Rumänien.

Quelle: Der Bundespräsident