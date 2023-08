8. August 2023

Musikreihe in der Stadtpfarrkirche in Hermannstadt

Im Rahmen des „Jahres der Kirchenmusik 2023“ der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien findet jeden Freitag um 12.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Hermannstadt eine Mittagsmusik in liturgischen Rahmen statt, die eine gute halbe Stunde dauert. An jedem Samstag um 19.00 Uhr wird eine etwa 45 Minuten lange Abendmusik geboten.

Abendmusik am 29. Juli 2023 in der Evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt mit dem Trio barroco del Plata (Argeninien/Uruguay) und Musikwart Jürg Leutert (Erster von links). Foto: Beatrice Ungar (HZ) Je nach Besetzung und InterpretInnen wird die Freitagsmusik am darauf folgenden Samstag etwas erweitert, oder es ergeben sich zwei ganz unterschiedliche Programme. Die Anlässe finden in der Ferula oder im Kirchenschiff der evangelischen Stadtpfarrkirche statt. Das Programm ist bunt gemischt: eine oder mehrere Orgeln, ergänzt oder ersetzt mit InstrumentalistInnen, SängerInnen, kleineren und größeren Gruppen, Chören. Die InterpretInnen werden in der jeweiligen Woche in der



Organisiert wird die Musikreihe von der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Hermannstadt und finanziell unterstützt durch die Agenda Culturală des Hermannstädter Bürgermeisteramtes. Die Reihe wird übrigens auch im Winter fortgesetzt, dann jedoch ohne finanzielle Unterstützung des Bürgermeisteramtes: Es scheint so, dass die PolitikerInnen uns im Winter keine Kultur gönnen mögen … Je nach Besetzung und InterpretInnen wird die Freitagsmusik am darauf folgenden Samstag etwas erweitert, oder es ergeben sich zwei ganz unterschiedliche Programme. Die Anlässe finden in der Ferula oder im Kirchenschiff der evangelischen Stadtpfarrkirche statt. Das Programm ist bunt gemischt: eine oder mehrere Orgeln, ergänzt oder ersetzt mit InstrumentalistInnen, SängerInnen, kleineren und größeren Gruppen, Chören. Die InterpretInnen werden in der jeweiligen Woche in der Hermannstädter Zeitung und auf Plakaten rund um die Stadtpfarrkirche angekündigt.Organisiert wird die Musikreihe von der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Hermannstadt und finanziell unterstützt durch die Agenda Culturală des Hermannstädter Bürgermeisteramtes. Die Reihe wird übrigens auch im Winter fortgesetzt, dann jedoch ohne finanzielle Unterstützung des Bürgermeisteramtes: Es scheint so, dass die PolitikerInnen uns im Winter keine Kultur gönnen mögen … Jürg Leutert

Schlagwörter: Musik, Konzertreihe, Hermannstadt

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.