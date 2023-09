Stimmungsvolles Bartholomäusfest

Das diesjährige Bartholomäusfest am Sonntag, dem 27. August, brachte einem Bericht der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) zufolge auch in diesem Jahr die Bartholomäer, die Kronstädter und darüber hinaus die Burzenländer und erstmals auch Mitglieder der Bukarester evangelischen Kirchengemeinde zusammen.

Altdechant Klaus Daniel begrüßte die Teilnehmer am Gottesdienst in der festlich geschmückten Bartholomäer Kirche. Den Gottesdienst der auch die Austeilung des Abendmahls einschloss, gestalteten Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und Pfarrer Uwe Seidner. Die Predigt hielt Birgit Hamrich, Dekanin im evangelischen Dekanat Büdinger Land (Hessen). Im Kirchensaal wurde die vom Departement für interethnische Beziehungen veranstaltete Ausstellung „Pandemien und Epidemien der Vergangenheit. Herausforderungen der mehrsprachigen Kommunikation“ gezeigt. Den Festvortrag hielt Dr. Gerald Volkmer, stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) an der Universität Oldenburg, über die Schulreform vor 75 Jahren sowie die zeitgleichen Enteignungen im kommunistischen Rumänien sowie ihre Auswirkungen insbesondere für die evangelische Kirchengemeinde Bartholomä. Den geselligen Teil des Festes eröffnete im Kirchhof unter der Sonnenuhr in einem Gartenzelt die von Matthias Roos geleitete Jugendblaskapelle mit schwungvoller Blasmusik. Der Auftritt in sächsischer Tracht der Korona-Volkstanzgruppe erhielt viel Beifall. „Trio Saxones“ sorgte für die musikalische Begleitung dieser Feier.

