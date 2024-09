8. September 2024

Erfolgreiche Gespräche: Ovidiu Ganţ über das Große Sachsentreffen in Hermannstadt

Über den „politischen Teil“ des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt berichtet Ovidiu Ganţ, Abgeordneter der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, in einem Gastbeitrag für die Banater Zeitung vom 14. August 2024, die mittwochs als Beilage der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien erscheint.

Als Gäste zugegen waren fünf Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Thorsten Frei, Günther Krichbaum, Stefan Mayer, Christoph de Vries und Felix Schreiner sowie Bayerns Europaminister Eric Beißwenger, die bayerische Aussiedlerbeauftragte, Dr. Petra Loibl MdL, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, Stefan Rössel, Beauftragter für Auswärtige Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes, und der deutsche Botschafter Dr. Peer Gebauer. Die Delegation nahm am Sachsentreffen und mehreren Treffen teil: mit dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Paul Jürgen Porr, und einigen Vorstandsmitgliedern, um über das Forum und dessen Arbeit zu sprechen, mit der Leitung der Evangelischen Kirche A.B., im Brukenthal-Lyzeum, im Carl-Wolff-Altenheim und dem Forschungs- und Entwicklungszentrum der Firma Continental, einem sehr wichtigen Investor aus Deutschland.



„Überall konnten sich unsere Gäste über unsere Bemühungen informieren, unser Gemeinschaftsleben weiterhin normal zu entfalten, egal ob es um Kultur, Soziales, Wirtschaft. Glaube oder Politik geht.“ Die Gäste hätten ihre Unterstützung für die deutsche Minderheit in Rumänien zugesagt, was für diese äußerst wichtig sei. schreibt Ovidiu Ganţ.



Im Bischofspalais konnte der Parlamentarier Ganţ die fertiggestellten Renovierungsarbeiten im Innenhof besichtigen, die mit Unterstützung des von ihm eingereichten Änderungsantrags beim Haushaltsgesetz durchgeführt worden sind und für die sich die Leitung der Evangelischen Kirche A.B. auch feierlich bei ihm bedankte. Bei dieser Gelegenheit freute er sich, Bischof Reinhart Guib nach einiger Zeit wieder zu sehen. „Er ist wohlauf und wir beide haben uns sehr angenehm unterhalten“, so Ganţ in der Banater Zeitung. Den politischen Teil des Großen Sachsentreffens bewertet er als Erfolg und hofft, dass sich dieser in vier Jahren wiederholen werde.

Schlagwörter: Sachsentreffen 2024, Ovidiu Gant

