24. Oktober 2024

Rumänisches Kulturinstitut in Berlin feiert 25-jähriges Bestehen

Anlässlich des 25. Jahrestages des Rumänischen Kulturinstituts „Titu Maiorescu“ (RKI) in Berlin laden das Institut, die Anaid Art Gallery und die Botschaft von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland herzlich zu einem Jubiläums-Event am 29. Oktober um 18.00 Uhr in der Botschaft von Rumänien, Dorotheenstraße 62-66, 10117 Berlin-Mitte, ein.

Die Jubiläumsveranstaltung steht im Zeichen des kulturellen Dialogs zwischen Rumänien und Deutschland und bietet Gelegenheit, die kontinuierliche Arbeit des Instituts als kultureller Katalysator über zweieinhalb Jahrzehnte hinweg zu reflektieren und seinen Auftrag in einem sich ständig wandelnden Europa zu beleuchten. Der Abend umfasst eine Diskussionsrunde, umrahmt von musikalischen Darbietungen sowie einer Ausstellung zeitgenössischer rumänischer Kunst mit Werken aus der Sammlung der Anaid Art Gallery.



Moderiert von Robert Schwartz (Deutsch-Rumänische Gesellschaft Berlin), wird die Podiumsdiskussion bedeutende Vertreter der rumänischen und deutschen Kulturwelt zusammenbringen: Ehrengast Prof. Dr. Ruxandra Demetrescu, (Kunsthistorikerin, Gründungsdirektorin des RKI Berlin), Carmen Francesca Banciu (Schriftstellerin), Dr. Katharina Biegger (Germanistin, Projektberaterin New Europe College, Bukarest), Diana Dochia (Kuratorin, Anaid Art Gallery), Prof. Dr. Larisa Schippel (Linguistin, Translationswissenschaftlerin) und Cristian Niculescu (Pianist, Leiter des RKI Berlin). Zum Abschluss findet ein Empfang statt.



Aufgrund der begrenzten Sitzmöglichkeiten wird um Anmeldung gebeten bis zum 25. Oktober schriftlich an anmeldung [ät] rki-berlin.de.

