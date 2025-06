Kulturwoche Haferland: Tradition, Handwerk, berühmte Denkmäler und Naturerlebnisse für alle Altersgruppen

Die 13. Ausgabe der Kulturwoche Haferland, des beliebtesten kulturellen und ethnografischen Festivals der Siebenbürger Sachsen, findet vom 31. Juli bis zum 3. August in zehn Orten im Haferland statt: in Arkeden (Archita), Keisd (Saschiz), Hamruden (Homorod), Reps (Rupea), Deutsch-Kreuz (Criț), Radeln (Roadeș), Meschendorf (Meșendorf), Klosdorf (Cloașterf), Bodendorf (Bunești) und Deutsch-Weißkirch (Viscri).

Sie stellten die Haferlandwoche bei einer Pressekonferenz in Bukarest vor, von rechts nach links: Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar und Bukarester Stadtpfarrer, Andreea Marin, Moderatorin, Michael Schmidt, Vorsitzender der M&V Schmidt Stiftung, Dr. Paulina Popoiu, Direktorin des Dorfmuseums, Caroline Fernolend, Vorsitzende der Mihai Eminescu Stiftung, Mihaela Mariș, Vizepräsidentin The Duke of Edinburgh’s International Award România, Cristian Gherghiceanu, Vorsitzender der ADEPT-Stiftung, Călin Noru Stamatoiu von Dominic Boutique Transilvania. Foto: M&V Schmidt Stiftung

Ein Faktor der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der ganzen Region

Einzigartiges Programm für junge Menschen

Erwartet werden rund zehntausend Gäste, die an vier Festivaltagen rund 50 Veranstaltungen besuchen können: Konzerte, Theatervorstellungen für Erwachsene und Kinder, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Verkostungen, Handwerk-Workshops usw. Zu den etablierten Veranstaltungen des Festivals gehören auch Blasmusikkonzerte, Volkstänze, Konzerte mit religiöser Musik, Barockmusik und Jazz sowie der traditionelle sächsische Ball, diesmal auf dem Platz vor der Kirchenburg Reps mit einzigartigem Blick auf die Stadt.Eine spannende Wanderung führt zur fast 700 Jahre alten Wehrburg in Keisd, wo eine Führung durch die Festung und ein Kulturpicknick geboten werden. Die Kirchenburgen in Keisd gehört zusammen mit jener in Deutsch-Weißkirch zum UNESCO-Weltkulturerbe.Als weiterer Höhepunkt wird erstmals im Rahmen der Kulturwoche Haferland der „Urzelnlauf“ aus Agnetheln/Agnita, ein alter Brauch der sächsischen Zünfte aus dem Mittelalter, präsentiert. Diese Tradition markierte die Übergabe der Zunftloge an den neuen Zunftmeister der jeweiligen Handwerkszunft. Die Zeremonie fand am Ende eines Umzugs der Zünfte statt, die von maskierten und mit Peitschen bewaffneten Gesellen, den sogenannten „Urzeln“, begleitet wurden. Die Rolle der „Urzeln“ bestand darin, böse Geister durch Peitschenknall zu vertreiben. Nach 1990, infolge der massiven Auswanderung der Sachsen aus Agnetheln, starb der Brauch aus und wurde erst 2006 wiederbelebt. Sehr selten wurde der „Urzelnlauf“ anderswo als in Agnetheln aufgeführt.In den 13 Jahren ihres Bestehens hat die Kulturwoche Haferland mehr als 50.000 Besucher angezogen – siebenbürgisch-sächsische Auswanderer, die heute in Deutschland, Österreich oder Nordamerika leben, Angehörige der sächsischen Gemeinschaft in Rumänien sowie Rumänen, die von der Schönheit der sächsischen Dörfer in Südsiebenbürgen beeindruckt sind. Hinzu kommen Besucher aus Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Spanien, Israel, den USA und anderen Ländern.„Seit ihrer Gründung ist die Kulturwoche Haferland zu einem der bekanntesten kulturellen Sommerereignisse geworden, das die Möglichkeit bietet, ausgewanderte Sachsen mit denen, die in ihrer Heimat geblieben sind, zusammenzubringen und gleichzeitig Werte wie Vielfalt, Toleranz, kulturelle Offenheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern“, sagte Michael Schmidt, Präsident der M&V Schmidt Stiftung, Veranstalter des Festivals, auf der Pressekonferenz am 28. Mai im Dorfmuseum in Bukarest. „Dieser Erfolg ist auch Herrn Peter Maffay zu verdanken, einem gebürtigen Kronstädter und einem der großen deutschen Musiker, mit dem mich eine langjährige und dauerhafte Freundschaft verbindet. Herr Maffay ist über die Tabaluga-Stiftung, eine von ihm vor vielen Jahren gegründete humanitäre Organisation, Mitinitiator des Festivals Kulturwoche Haferland.“Die Kulturwoche Haferland leistet einen bedeutenden Beitrag zur Bekanntmachung des materiellen und immateriellen Erbes der sächsischen Gemeinschaft im Haferland, die seit über acht Jahrhunderten ununterbrochen in dieser Region lebt. Die weltliche und religiöse Architektur mit ihren befestigten Kirchenanlagen, die gleichermaßen dem spirituellen Leben wie dem Schutz der Gemeinschaft dienten, zeugt ebenso von diesem reichen Erbe wie die Sprache und die lebendigen Traditionen der Bewohner. Gemeinsam bilden sie ein europaweit einzigartiges Kulturerbe einer deutschsprachigen Gemeinschaft, die im Süden Siebenbürgens eine eigenständige ländliche Zivilisation geschaffen hat.Das Festival bleibt ein zentraler Impulsgeber für die touristische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Haferlandes – einer von Landwirtschaft geprägten Region mit rauem Klima. Die Veranstaltung stärkt lokale Initiativen im Bereich des Kultur-, Öko- und Abenteuertourismus entlang der Via Transilvanica und trägt so nachhaltig zur Belebung und Vernetzung der Region bei.Dank der im letzten Jahr begonnenen Partnerschaft zwischen der M&V Schmidt Stiftung und der Stiftung The Duke of Edinburgh's International Award Romania verfügt das Festival nun über ein Programm für junge Menschen: die Initiative Youth Haferland, ein Bildungs- und Erlebniscamp, das darauf abzielt, Brücken zwischen jungen Menschen, Gemeinschaften und dem kulturellen Erbe zu schlagen, wobei der Schwerpunkt auf bürgerschaftlichem Engagement und Identität liegt.Das weltweit durchgeführte Programm „The Duke of Edinburgh's International Award“ bietet jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren internationale Anerkennung und einen strukturierten Rahmen für non-formale Bildungsaktivitäten. Auf internationaler Ebene steht das Programm unter der Schirmherrschaft von HRH The Duke of Edinburgh und auf nationaler Ebene unter der Schirmherrschaft von I.M. Margareta, Hüterin der rumänischen Krone.Schon zum vierten Mal in Folge wird die Projektgruppe Haferland (Blaskapelle und Tanzgruppe) aus Bayern mit ihren Darbietungen erfreuen: am 1. August in Keisd und Meschendorf, am 2. August in Bodendorf und am 3. August in Deutsch-Kreuz.Die 13. Ausgabe der Kulturwoche Haferland wird vom rumänischen Kulturministerium in Zusammenarbeit mit der CEC Bank, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Automobile Bavaria und MHS Truck & Bus finanziert. Medienpartner ist KISS FM. Die Veranstalter des Festivals, die M&V Schmidt Stiftung und die Tabaluga Stiftung / Peter Maffay Stiftung, werden von folgenden Partnern unterstützt: dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen, dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Evangelischen Kirche A.B. Rumäniens durch das Bezirkskonsistorium Kronstadt, dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in Bayern, dem Nationalen Dorfmuseum „Dimitrie Gusti“ in Bukarest, dem Mihai Eminescu Trust, der Stiftung ADEPT Transylvania, dem Verein Nowero, dem Bürgermeisteramt Reps, dem Verein Discover Archita/Arkeden, dem Bürgermeisteramt von Vânători (Kreis Mieresch), dem Bürgermeisteramt von Keisd (Kreis Mieresch), der Frauennachbarschaft in Keisd und dem Bürgermeisteramt von Bodendorf (Kreis Kronstadt).