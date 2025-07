Programm der Kulturwoche Haferland

Die 13. Ausgabe der Kulturwoche Haferland findet vom 31. Juli bis zum 3. August unter dem Motto „Traditionen aus der Nachbarschaft“ in zehn Orten im Haferland statt: in Arkeden, Keisd, Hamruden, Reps, Deutsch-Kreuz, Radeln, Meschendorf, Klosdorf, Bodendorf und Deutsch-Weißkirch. Geboten wird ein attraktives Programm mit 50 Veranstaltungen: Blasmusik, Konzerte, Theater, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Verkostungen, Handwerk-Workshops usw. Der sächsische Ball findet diesmal auf dem Platz vor der Burg Reps statt.

Donnerstag, 31. Juli 2025

Freitag, 1. August 2025

Samstag, 2. August 2024

Sonntag, 3. August 2025

Erstmals wird im Rahmen der Haferlandwoche der „Urzelnlauf“ präsentiert. Die M&V Schmidt Stiftung bietet in Zusammenarbeit mit The Duke of Edinburgh’s International Award Romania ein Programm für junge Menschen: Initiative Youth Haferland. Die Projektgruppe Haferland (Blaskapelle und Tanzgruppe) aus Bayern erfreut mit ihren Darbietungen am 1. August in Keisd und Meschendorf, am 2. August in Bodendorf und am 3. August in Deutsch-Kreuz. Das Programm finden Sie weiter unten und (eventuell mit kurzfristigen Änderungen) unter https://haferland.ro/de/kulturwoche-haferland-2025 , 11.00 – 14.30 Uhr, Ort: Evangelische Kirche A.B. Arkeden11.00 – 11.30 Uhr Offizielle Eröffnung des Festivals – Konzert der traditionellen sächsischen Jugendblaskapelle Kronstadt11.30 – 11.45 Uhr Ansprachen der Ehrengäste11.45 - 12.15 Uhr Traditionelle sächsische Tänze – Darbietung der Jugendorganisation des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen – Hermannstadt (Siebenbürgisch-Sächsische Volkstanzgruppe Hermannstadt)12.20 – 13.20 Uhr Andacht in der Kirche13.25 – 14.15 Uhr Kindertheaterstück „Rotkäppchen“ – Theater TACT aus Schäßburg12.00 – 14.30 Brunch12.30 – 14.30 - Workshops zu traditionellen HandarbeitenWorkshop zum Basteln von Haarkränzen aus Hafer für Kinder (ab 6 Jahren) unter der Leitung des Floristikers Geo Dardik (Event Signature)Workshop zum traditionellen Nähen für Kinder (ab 10 Jahren) unter der Leitung von Maria Cristina Bocăneala, 16.00 – 18.00 Uhr, Ort: KulturhausKulturelles Programm für Kinder, angeboten von verschiedenen Kindergruppen und -ensembles., 11.00 – 14.00 Uhr, Ort: Evangelische Kirche A.B. Keisd11.00 – 12.00 Uhr Vorstellung des Orgelrestaurierungsprojekts und kurzes Orgelkonzert12.00 – 12.15 Uhr Sächsische Volkstänze, aufgeführt von der Sächsischen Tanzgruppe Mühlbach12.15 – 12.45 Uhr Wanderung zur Festungsanlage aus dem 14. Jahrhundert (Treffpunkt für die Wanderung ist die evangelische Kirche A.B. Keisd)12.45 – 13.00 Uhr Führung durch die Festung13.00 – 14.00 Uhr Picknick mit Live-Blasmusik Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, Ort: Evangelische Kirche A.B. Meschendorf15.00 – 15.15 Uhr Reden der Ehrengäste15.15 – 15.45 Uhr Andacht in der Kirche15.45 – 16.15 Uhr Orgelkonzert in der evangelischen Kirche A.B. Meschendorf mit Ursula Phillippi16.15 – 17.00 Uhr Eine Tradition des Dorfes „Peter und Paulus“Traditionelle sächsische Blasmusik, gespielt vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. (Bayern), und traditionelle sächsische Tänze, aufgeführt von der sächsischen Tanzgruppe Mühlbach17.00 – 18.00 Uhr Präsentation einer Monografie über das Dorf, die Häuser und die früheren Besitzer (außerdem erklärt ein Führer Interessierten die historische Bedeutung der Exponate und der Burg.)15.00 – 18.00 Uhr Ausstellung traditioneller siebenbürgischer Trachten15.00 – 18.00 Uhr Workshops zum traditionellen HandwerkVortrag und Workshop zum Thema „Zeichen und Symbole in der traditionellen rumänischen und sächsischen Tracht“ von Maria Cristina BocănealăNähworkshop „Urzeichen – Informationsvermittlung durch Symbole – Anfertigung eines gestickten Ornaments“ (Workshop für Erwachsene – 10 Personen)Seifenblasen-Workshop für Kinder – geleitet von Andreea CristianSinnesworkshop zum Kennenlernen mehrjähriger Pflanzen – Blumenpressen-Workshop – geleitet von Andreea Cristian (Workshop für Kinder ab 6 Jahren), Ort: Dominic Boutique19.00 – 19.05 Uhr Reden der Ehrengäste19.05 – 20.30 Uhr Jazzkonzert mit Luiza Zan20.30 – 22.30 Uhr Ambient-Musik (DJ)Snacks mit lokalen Aromen, zubereitet von Dominic Boutique, Ort: Evangelische Kirche A.B. Bodendorf11.00 – 11.30 Uhr Traditionelle sächsische Blasmusik - Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen11.30 – 12.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste12.00 – 12.30 Uhr Traditionelle sächsische Tänze, aufgeführt vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen12.30 – 13.00 Uhr Kindervorstellung „Die drei kleinen Schweinchen“, aufgeführt vom Kindertheater Arlechino Kronstadt11.00 – 13.00 Uhr Workshops zum traditionellen HandwerkWorkshop zum Basteln von Puppen aus Haferflocken, veranstaltet vom Floristikdesigner Geo Dardik (Event Signature) (Alter: ab 6 Jahren)Workshop zum Spitzenklöppeln, veranstaltet von Mândra Chic (Alter: ab 7 Jahren) Blumen-Druck-Workshop mit Mândra Chic (ab 7 Jahren)Workshop „die Ameise“ (16 Kinder, 3. und 4. Klasse, Dauer: 90 Min.) & mobile Bibliothek – Deutsches Kulturzentrum HermannstadtFotoausstellung – Alexander Kloos, Ort: Evangelische Kirche A.B.. Hamruden 14.00 – 15.00 Uhr Kurzer Gottesdienst in der evangelischen Kirche A.B., gehalten von Pfarrer Christiane Schöllkurze Ansprache und Begrüßung durch Wieland Weiss, Vorsitzender der HOG HamrudenKünstlerischer Beitrag der Kindertanzgruppe der Deutschen Schule in RepsRumänische Tänze, aufgeführt vom Folkloreensemble „Rujita“ Reps15.00 – 17.00 Uhr Folkloristischer Beitrag, Blasmusik, Sommerburg14.00 – 17.00 Uhr Workshops zum traditionellen HandwerkWorkshop zum Malen auf Holz im sächsischen Stil, geleitet von Manuela Ivan (Alter: ab 8 Jahren)Verkauf von sächsischen Gürteln – geleitet vom traditionellen Gürtelhersteller Uwe Boghian aus GroßschenkVortrag und Workshop zum Thema „Zeichen und Symbole in der traditionellen rumänischen und sächsischen Tracht“, geleitet von Maria Cristina BocănealăNähworkshop für Erwachsene (10 Personen) – Verzierung „Haferlandkarte“ (geleitet von Maria Cristina Bocăneală)Speisen aus der Nachbarschaft (Grillgerichte, Erfrischungsgetränke und Baumstriezel), Ort: Evangelische Kirche A.B. Reps (Rupea)17.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste17.40 – 18.00 Traditionelle sächsische Blasmusik und traditionelle sächsische Tänze - Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen18.00 - 18.30 Uhr Volkstänze der Sachsen, präsentiert von den Schülern der Mittelschule Rupea, Unterricht in deutscher SpracheLehrer - Emerich Barfuss- Brigitte Casureanu18.30 - 19.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche A.B. Reps, Pastor Uwe Seidner und Pastorin Christiane Schöll (Familiengottesdienst)Musikalische Begleitung an der Orgel: Lukas HellmannVorstellung der Wandmalerei in der restaurierten Kirche: Restaurator Kiss LorandWürdigung des Komponisten und Musikwissenschaftlers Michael Zikeli (1842-1929), dargeboten von der Familie Ursula und Kurt Philippi.20.00 Uhr Traditioneller Ball, es spielt die Musikband Trio Saxones, Ort: Evangelische Kirche A.B. Deutsch-Kreuz10.00 – 10.30 Uhr Ankunft der Gäste, kultureller Beitrag des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen10.30 – 11.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche A.B. Deutsch-Kreuz mit Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und Christiane Schöll, Orgelmusik11.30 – 11.45 Uhr Traditionelle sächsische Blasmusik, gespielt vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen11.45 – 12.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste12.30 – 12.45 Uhr Traditionelle sächsische Blasmusik, gespielt vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen12.45 – 13.00 Uhr Traditionelle sächsische Tänze, aufgeführt vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen13.30 - 14.00 Uhr Tanzworkshop, veranstaltet vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen im Schuppen der evangelischen Kirche A.B. Deutsch-Kreuz13.00 – 13.30 Uhr Künstlerischer Beitrag von den Urzeln aus Agnetheln13.30 – 14.10 Uhr Kindervorstellung „Die hässliche Ente“ vom Kindertheater Arlechino Kronstadt14.00 – 15.00 Uhr Filmvorführung „Die Wiedergeburt der barocken Orgel“ im Schuppen der evangelischen Kirche A.B. Deutsch-Kreuz15.00 – 16.30 Uhr Jazzkonzert im Schuppen der evangelischen Kirche A.B. Deutsch-Kreuz – Luiza Zan & BandWorkshop zum Herstellen von Strohhüten, veranstaltet von Denisa BălăneanWorkshop zum Bemalen traditioneller sächsischer Möbel, veranstaltet von Manuela Ivan (ab 8 Jahren)Workshop zum Nähen auf Wandteppichen mit Motiven aus Haferland – geleitet von Maria Cristina BocănealăTraditionelle Workshops neben der alten sächsischen SchuleWorkshop zum Basteln von Kränzen aus Hafer, geleitet vom Floristikdesigner Geo Dardik (Event Signature) (Alter: ab 6 Jahren)Workshop zum Filzen & Seifenblasen, geleitet von Cutia cu fericire (Alter: ab 6 Jahren)Workshop Furnica (16 Kinder, 3. und 4. Klasse, Dauer: 90 Min.) & Mobile Bibliothek, geleitet vom Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt, Ort: Evangelische Kirche A.B. Deutsch-Weißkirch 16.00 – 17.00 Uhr „Die Nachbarschaft singt“ – kleines Konzert mit dem Chor und Gerhild Gross an der Orgel in der evangelischen Kirche A.B. – sächsische Lieder in englischer und deutscher Sprache17.00 – 18.00 Ausstellung und interaktive Präsentation von Traditionen der Nachbarschaft in Deutsch-Weißkirch (Ankleiden einer Frau in sächsischer Tracht und Nachbarschaftszeichen)Präsentation eines Buches mit Näh- und Strickmustern aus Deutsch-Weißkirch18.00- 19.00 Präsentation „25 Jahre Mihai Eminescu Trust“ von Caroline Fernolend19.00 Musik und Kultur in der Scheune – Programm von Johann Markel (siehe SbZ Online