Kulturwoche Haferland bietet einzigartige Veranstaltungen vom 8. bis 11. August

Tausende Gäste, darunter viele der mehr als 20.000 Sachsen, die zu Besuch in Siebenbürgen weilen, können vom 8. bis 11. Augst bei der zwölften Auflage der Kulturwoche Haferland einzigartige kulturelle Erlebnisse genießen - von Besichtigungen der Kirchenburgen über Konzerte, Führungen, mittelalterliche Wettkämpfe bis hin zu Tanzvorführungen und vielem mehr. Am 11. August wird das 700-jährige Jubiläum seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg Reps (rumänisch: Rupea) gefeiert. Einer traditionellen sächsischen Hochzeit, einschließlich eines traditionellen Mittagsmenüs, können die Besucher am 9. August in Keisd beiwohnen. Ein Ball mit der Highlife-Band aus Deutschland steigt am 10. August in Deutsch-Kreuz.

Die Tanzgruppe des Schäßburger Forums erfreut mit dynamischen Tanzdarbietungen bei der Haferlandwoche 2023 in Arkeden. Foto: Călin Stan

Kurze Auswahl der Veranstaltungen 2024

Jugend Haferland: 21 junge Menschen, ein Abenteuer der Stiftung The Duke of Edinburgh's International Award Romania

Instagram-Gewinnspiel mit Preisen für Besucher

Partner der Haferlandwoche

Zum ersten Mal können die Besucher an einem Gewinnspiel auf Instagram teilnehmen, bei dem es zwei Übernachtungen für zwei Personen im Kraus-Haus in Deutsch-Kreuz zu gewinnen gibt. Ebenfalls zum ersten Mal werden 21 junge Menschen im Rahmen des Duke of Edinburgh's International Award Romania ein einzigartiges Abenteuer im Haferland erleben.Die zwölfte Auflage der Haferlandwoche, eines der beliebtesten kulturellen und ethnografischen Festivals der sächsischen Gemeinschaft in Rumänien und der Diaspora, beginnt in diesem Jahr am 8. August und endet am 11. August, wobei rund 10 000 Besucher aus Rumänien und der ganzen Welt erwartet werden. Wie bei den meisten früheren Ausgaben wird das Festival in zehn Dörfern in der als Haferland bekannten Region stattfinden: Archita/Arkeden, Saschiz/Keisd, Homorod/Hamruden, Rupea/Reps, Criț/Deutsch-Kreuz, Roadeș/Radeln, Meșendorf/Meschendorf, Cloașterf/Klosdorf., Bunești/Bodendorf und Viscri/Deutsch-Weißkirch.Die Haferlandwoche 2024 steht unter der Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht Prinz Philipp von und zu Liechtenstein, Mitglied des Fürstenhauses von Liechtenstein, und – zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals – unter der Schirmherrschaft des Königshauses von Rumänien.Die Organisatoren haben ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das den Besuchern einzigartige kulturelle Erlebnisse bietet - von Besichtigungen von Kirchenburgen über Orgel- und traditionelle Musikkonzerte, Führungen durch sächsische Bauernhöfe und die Umgebung, mittelalterliche Kampf- und Tanzvorführungen, Trachtenumzüge bis hin zu Ausstellungen, Vorträgen und vielem mehr.Ein Höhepunkt ist zweifellos die 700-Jahr-Feier seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg in Reps, einer der wichtigsten historischen Bauten der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, die am 11. August in Reps/Rupea stattfinden wird. Weitere Veranstaltungen, die sicher viele Besucher anziehen werden, sind die Präsentation einer traditionellen sächsischen Hochzeit mit einem traditionellen Menü (Freitag, 9. August in Keisd/Saschiz), der traditionelle Sachsenball in Deutsch-Kreuz/Criț mit der beliebten Highlife-Musikband (Samstag, 10. August), eine Führung durch ein authentisches Dorf im Haferland (Samstag, 10. August in Radeln/Roadeș) oder die Präsentation eines traditionellen sächsischen Bauernhofs (Sonntag, 11. August in Deutsch-Weißkirch/Viscri).Für die Kinder haben die Organisatoren zahlreiche traditionelle und lehrreiche Handwerks-Workshops vorbereitet: Die jüngsten Gäste des Festivals haben die Möglichkeit, an Näh-, Klöppel-, Holzmal-, Mini-Weberei-Workshops teilzunehmen. Sehr attraktiv für die Kleinen sind auch die Modellworkshops - der Solarturm Rupea/Reps oder das Haferland-Karussell.„In den letzten zwölf Jahren ist es der Haferlandwoche gelungen, sich zu einer der größten, schönsten und beliebtesten Veranstaltungen der sächsischen Gemeinschaft in Rumänien zu entwickeln“, sagt Michael Schmidt, Präsident der M&V Schmidt Stiftung, Mitorganisator der Veranstaltung. „Dieser Erfolg wird durch die Anerkennung bestätigt, die das Festival Jahr für Jahr sowohl von der Öffentlichkeit als auch von bedeutenden Persönlichkeiten der zeitgenössischen Welt erhält. Es ist das zweite Jahr, in dem die Haferlandwoche unter der Schirmherrschaft eines Mitglieds des Fürstenhauses von Liechtenstein steht, und zugleich das erste Jahr, in dem sie unter der Schirmherrschaft der königlichen Familie von Rumänien stattfindet. Im Namen unserer Gemeinde möchte ich mich für diese Ehre bedanken. Dank der Bemühungen der Gemeinde und der Unterstützung der Freunde des Haferlandes aus der ganzen Welt wird diese Gegend, die zu den schönsten in ganz Mitteleuropa gehört, heute vor unseren Augen wiedergeboren. Wir laden Sie alle in unsere sächsische Heimat ein, damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können.“Partner des Festivals ist erstmals der Duke of Edinburgh's International Award, ein globales Programm, das im Vereinigten Königreich gegründet wurde und einen strukturierten Rahmen für nichtformelle Bildungsaktivitäten für junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren bietet. Das Programm steht auf internationaler Ebene unter der Schirmherrschaft von S.K.H. Herzog von Edinburgh und auf nationaler Ebene von I.M. Margareta, der Kustodin der rumänischen Krone. 21 Jugendliche werden zusammen mit einem Team von Ausbildern an einem viertägigen Abenteuercamp im Herzen des Haferlandes teilnehmen, mit Wanderungen auf der Via Transilvanica, Schatzsuchen, Workshops, kulinarischen Erlebnissen, Lagerfeuer usw.„Das Projekt mit dem Duke of Edinburgh's International Award Romania ergänzt unsere Aktivitäten für Kinder im Rahmen des außerschulischen Programms der M&V Schmidt Foundation, weshalb ich sehr an diese Initiative glaube“, sagt Veronica Schmidt, Mitbegründerin und Vizepräsidentin der M&V Schmidt Stiftung. „Kinder lernen nicht nur in der Schule, sondern auch aus Lebenserfahrungen. Diese Partnerschaft hilft ihnen, das Haferland zu entdecken, indem sie am authentischen Leben auf dem Lande teilnehmen und mit den Traditionen, Bräuchen und der Geschichte dieser Orte in Berührung kommen. In einer Zeit, in der die neue Generation sich mehr zur Online-Welt hingezogen fühlt, ist diese Partnerschaft eine zusätzliche Chance für Jugendliche, ihren Horizont zu erweitern, Verantwortung zu übernehmen, sich Herausforderungen zu stellen und ihre ersten Schritte in Richtung Erwachsensein zu machen. Da wir dieses Projekt als integratives Projekt konzipiert haben, werden die jungen Teilnehmer eine Reihe von Aktivitäten zusammen mit den Kindern unseres außerschulischen Programms durchführen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder von ihnen in den anderen Teilnehmern des Projekts inspirierende Vorbilder finden wird, so dass sie alle etwas fürs Leben lernen werden. Ich hoffe, dass diese neue Zusammenarbeit mit The Duke of Edinburgh's International Award eine lange Zukunft haben wird, die allen Kindern zugutekommt.“Da das Haferland bereits für die Schönheit seiner Orte bekannt ist, werden die Organisatoren des Festivals in diesem Jahr während der Veranstaltung einen Fotowettbewerb mit Preisen veranstalten.Vom 8. bis 16. August 2024 können Besucher ein Bild oder ein Video von der Haferlandwoche 2024 auf ihrer persönlichen Instagram-Seite posten und dabei @saptamana_haferland taggen. Der Wettbewerb steht allen Besuchern über 18 Jahren offen, die je einen Beitrag liefern können. Die Auslosung des Gewinners findet am 19. August statt. Der Preis besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Übernachtungen für zwei Personen im Casa Kraus in Deutsch-Kreuz/Criț, einschließlich Frühstück, von September bis Oktober 2024. Der Zeitraum der Unterbringung wird vom Gewinner nach Verfügbarkeit gewählt. Einzelheiten finden Sie in den Wettbewerbsregeln, die Sie hier einsehen können.Die 12. Haferlandwoche steht unter der hohen Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht Prinz Philipp von und zu Liechtenstein und unter der Schirmherrschaft des Königshauses von Rumänien. Die Veranstaltung wird vom Kreis Brașov/Kronstadt finanziert und vom Rumänischen Kulturministerium mitfinanziert, in Partnerschaft mit Penny, Transgaz, CEC Bank, Hochland, Bosch Romania Foundation, Rompetrol, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, CON-A, Automobile Bavaria und MHS Truck & Bus.: KISS FM, CaleaEuropeana.ro, PressHubDie Veranstalter des Festivals, die M&V Schmidt Stiftung und die Tabaluga Stiftung / Peter Maffay Stiftung, werden von folgenden Partnern unterstützt: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Evangelische Kirche A.B. in Rumänien über das Bezirkskonsistorium des Kronstädter Kirchenbezirks, Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen mit Sitz in München, Nationales Dorfmuseum "Dimitrie Gusti" in Bukarest, Mihai Eminescu Trust Foundation, ADEPT Transylvania Foundation, Verein Nowero, Rathaus von Rupea/Reps, Verein Discover Archita/Arkeden, Rathaus von Vânători (Kreis Mieresch/Mureș), Rathaus von Saschiz/Keisd (Kreis Mieresch/Mureș), Frauennachbarschaft von Saschiz/Keisd und Rathaus von Bunești/Bodendorf (Kreis Kronstadt).Hier finden Sie das aktuelle Programm der Kulturwoche Haferland 2024

Quelle: Pressemitteilung der M&V Schmidt Stiftung