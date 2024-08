Das Programm der Kulturwoche Haferland (aktualisiert)

Die zwölfte Ausgabe der Kulturwoche Haferland findet vom 8. bis 11. August unter dem Motto „Geschichte, Tradition und Kultur. Gestern und heute im Haferland“ in zehn Dörfern des Haferlandes statt: Arkeden, Keisd, Hamruden, Reps, Deutsch-Kreuz, Radeln, Meschendorf, Klosdorf, Bodendorf und Deutsch-Weißkirch. Das Kulturfestival steht unter der Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht Prinz Philipp von und zu Liechtenstein und der königlichen Familie von Rumänien. Unter dem Motto „Geschichte, Tradition und Kultur. Gestern und heute im Haferland“ werden Konzerte, Ausstellungen, Tanz und Blasmusik, Workshops mit lokalen Handwerkern geboten. Bei der Hauptveranstaltung am 11. August wird der 700. Jahrestag seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Reps gefeiert. In Deutsch-Kreuz begeht die M&V Schmidt Stiftung am 10. August den zehnten Jahrestag seit Eröffnung des Kraus-Hauses und richtet den beliebten Sachsenball aus.

Donnerstag, 8. August

Freitag, 9. August

Samstag, 10. August

Sonntag, 11. August

Ort: vor der Kirchenburg11.00 Eröffnung mit der Neppendorfer Blaskapelle und der Siebenbürgisch-Sächsischen Volkstanzgruppe Hermannstadt11.30 Ansprachen der Ehrengäste11.45 Traditionelle rumänische Tänze, Tanzgruppe der Gemeinde Vânători12.20 Spiritueller Moment in der Kirche - Pfarrer Johannes Halmen13.25 Theaterstück „Der Rabe und der Fuchs“, aufgeführt von der Theatergruppe Schäßburg T.a.C.T14.00 Deutscher Tanz und Musik aus dem 16. Jahrhundert, schwäbische Lieder, Carmina Renascentia Band11.00-14.30 Uhr Brunch12.20-14.30 Aktivitäten für Kinder (Nähwerkstatt)Ort: Kirchenburg Meschendorf15.00 Uhr Neppendorfer Blaskapelle und Sächsische Tänze (Forum Hermannstadt)15.30 Festansprachen der Ehrengäste16.00 Deutscher Tanz und Musik aus dem 16. Jahrhundert, schwäbische Lieder, Carmina Renascentia Band16.30 Schweigeminute in der Kirche und Orgelkonzert mit Ursula Philippi17.00 Vortrag über die rumänische Trachtenbluse in Siebenbürgen15.00-18.00 Uhr Trachtenausstellung (Privatsammlung von Hermine Antoni); Ausstellung Festtagsbräuche16.00-18.00 Uhr Workshops für Kinder (Blumen, Basteln, Recycling)Keisd, 11.00-14.00 UhrOrt: Platz zwischen der Kirchenburg und dem Rathaus in Keisd/Saschiz (Sitz der ADEPT Siebenbürgen Stiftung)11.00-12.00 Uhr Wanderung12.00-14.00 Uhr Sächsische Hochzeitsbräuche – Menü und Bräuche einer traditionellen sächsischen Hochzeit, einschließlich Mittagessen, organisiert von der Frauen-Nachbarschaft Keisd/Saschiz im Hof der ADEPT Siebenbürgen Stiftung. Darbietungen der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.Ort: Kirchenburg/Kulturzentrum15.00 Ansprachen der Ehrengäste15.30 Barockmusik: Konzert mit Paul Cristian (Orgel) und Elena Cristian (Violine) in der Kirchenburg16.30-17.30 Uhr Tanzdarbietung und Blasmusik mit der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern15.00-17.30 Nähwerkstatt für KinderOrt: Dominic Boutique Klosdorf18.00 Uhr Ansprachen der Ehrengäste18.15 Jazzkonzert mit Ciprian Dancu19.00-21.30 Uhr Natural Born Singers, Live-Konzert mit Coverband; Snacks mit lokalen Aromen werden von der Dominic Boutique Klosdorf/Cloașterf zubereitet und angeboten.Ort: Kirchenburg Bodendorf11.00-11.30 Uhr Blasmusik mit der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern11.30-12.00 Ansprachen der Gäste12.00-12.30 Traditionelle sächsische Tänze: Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern12.30-13.00 Theaterstück mit La Strada: „Bremer Stadtmusikanten“11.00-13.00 Uhr Werkstatt für Kinder (Blumen, Weben)Fotoausstellung Alexander Kloos - Pilgerfahrt durch die Landschaft der siebenbürgischen KirchenburgenTreffpunkt: Tabaluga Haus Nr. 92 13.30-14.30 Entdeckung eines authentischen Dorfes im Haferland - Spaziergang durch Radeln/ Roadeș mit einem zurückgekehrten Siebenbürger Sachsen.Ort: Kirchenburg Deutsch-Kreuz15.30 Sächsische Blasmusik mit dem Original Karpaten-Express16.00 Theaterstück mit La Strada: „Pinocchio“18.00 Konzert: Cecilia Noble (Mezzosopran) und Matilda Noble (Sopran)19.00 Tanzdarbietung und Blasmusik mit der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern16.00-18.00 Werkstätte für Kinder: Klöppelworkshop, Holzmalerei-Workshop, Bastelworkshopsab 20.00 Uhr Ball mit der Highlife-MusikbandOrt: Kirchenburg Reps700 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg in Reps10.00-11.00 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche A.B. in Reps; Predigt: Dr. Berthold Köber; Mitwirkung: Christiane Scholl; Musik: Ursula Philippi11.00-11.45 Orgelkonzert Ursula Philippi, begleitet von Horst Schuster (Saxophon) und Michael Schoell (Trompete)11.45-12.00 Uhr Blasmusik mit der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen(Transfer zur Repser Burg mit Kleinbussen)12.00-13.30 Uhr Ansprachen der Ehrengäste13.30-14.30 Uhr: Blasmusik mit der Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern, Original Karpaten-Express Stuttgart, Jugendblaskapelle Kronstadt (Dirigent: Mathias Roos)14.30-15.00 Uhr Trachtenumzug15.00-16.00 Vorführung von mittelalterlichen Wettkämpfen und Tänzen16.00-16.15 Uhr Auftritt der deutschen Schülertanzgruppe Reps14.00-16.00 Workshops für Kinder (Holzmalerei, Laternen, Kranzflechten); Rupea Solarturm: Bastelworkshop; Haferland Karussell(der Parkplatz der ehemaligen LPG/CAP am Ortseingang von Bodendorf steht den Besuchern zur Verfügung)17.00-18.00 Uhr Orgelkonzert18.00-19.00 Uhr Ausstellung mit alten Fotos und Viehbrandzeichen19.00-19.30 Präsentation eines traditionellen sächsischen Haushalts, des großen und kleinen Viehbrandzeichens von Deutsch-Weißkirch, welches an Tieren und Säcken verwendet wurde.ab 19.30 Uhr: Kunst- und Musikveranstaltung: Johann Markel Klavierkonzert, Ausstellung "Viscri ARTS"Das Programm finden Sie auch auf der Webseite der Haferlandwoche unter https://haferland.ro/de/kulturwoche-haferland-2024/