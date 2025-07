Kulturwoche Haferland bietet vier Tage lang ein attraktives Programm

Die 13. Kulturwoche Haferland, organisiert von der M&V Schmidt Stiftung in Partnerschaft mit der Tabaluga Stiftung/Peter Maffay Stiftung, beginnt heute, am 31. Juli, und dauert bis Sonntag, den 3. August. Unter dem Motto „Traditionen aus der Nachbarschaft“ wird ein attraktives Programm mit rund 50 Veranstaltungen geboten: Aufführungen für Erwachsene und Kinder, traditionelle Blasmusik-, Orgel- und Jazzkonzerte, Vorträge, geführte Wanderungen und Besichtigungen, Workshops, Ausstellungen und der Sachsenball in Deutsch-Kreuz.

Die Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland präsentierte sächsische Hochzeitsbräuche am 9. August 2024 in Keisd (diese Zeitung berichtete). Foto: Călin Stan

Kulturwoche Haferland, ein Faktor der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Region

Jugend auf Schatzsuche durch die Kirchenburgen

Veranstalter, Partner und Förderer

Beim beliebten kulturellen und ethnografischen Festival der Siebenbürger Sachsen werden rund zehntausend Besucher aus Rumänien, Deutschland, anderen europäischen Ländern, Nordamerika und dem Nahen Osten erwartet. Die Kulturwoche steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, und von Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramtes und Minister für besondere Aufgaben in der deutschen Bundesregierung.Das Festival findet in zehn Orten in der Region Haferland zwischen Kronstadt (Brașov), Schäßburg (Sighișoara) und Hermannstadt (Sibiu) statt: Arkeden (Archita), Keisd (Saschiz), Hamruden (Homorod), Reps (Rupea), Deutsch-Kreuz (Criț), Radeln (Roadeș), Meschendorf (Meșendorf), Klosdorf (Cloașterf), Bodendorf (Bunești) und Deutsch-Weißkirch (Viscri).Eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen des Festivals ist der geführte Spaziergang zur Kirchenburg in Keisd (Saschiz), einer historischen Wehranlage aus dem 14. Jahrhundert (Freitag, 1. August, 12.15 Uhr), gefolgt von einer geführten Besichtigung der Festung. Die Kirchenburgen in Keisd und Deutsch-Weißkirch (Viscri) sind die beiden Sakralbauten im Haferland, die zum UNESCO-Welterbe gehören.Weitere Attraktionen sind das Orgelkonzert in der evangelischen Kirche in Meschendorf/ Meșendorf (Freitag, 1. August, ab 15.45 Uhr) und der traditionelle Sachsenball innerhalb der Kirchenburg in Deutsch-Kreuz (Criț) am Samstag, dem 2. August, ab 20.00 Uhr.Zum ersten Mal können die Gäste der Kulturwoche Haferland auch den traditionellen Urzelnlauf aus Agnetheln (Agnita) erleben, einen mittelalterlichen Winterbrauch der sächsischen Brüderschaften, der nur selten an anderen Orten als in der Heimatstadt aufgeführt wurde (in der evangelischen Kirche in Deutsch-Kreuz am 3. August, ab 13.00 Uhr). Mit dieser Tradition wurde die Übergabe der Zunfttruhe an den neuen Zunftmeister der jeweiligen Zunft gefeiert. Die Zeremonie fand am Ende eines Umzuges von Zunftmitgliedern statt, die von maskierten und mit Peitschen bewaffneten Kälbern, den so genannten „Urzeln“, begleitet wurden. Die Rolle der „Urzeln“, die wahrscheinlich auf alte landwirtschaftliche Riten zurückgehen, bestand darin, böse Geister durch Peitschenhiebe zu vertreiben. Nach 1990, als die massive Auswanderung der Sachsen aus Agnetheln begann, starb der Brauch aus und wurde erst 2006 wiederbelebt.Die Projektgruppe Haferland (Blaskapelle und Tanzgruppe) aus Bayern erfreut mit ihren Darbietungen am 1. August in Keisd und Meschendorf, am 2. August in Bodendorf und am 3. August in Deutsch-Kreuz.Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kulturwoche Haferland ist frei. Das vollständige Programm kann in der Siebenbürgischen Zeutung Online vom 22. Juli eingesehen und (eventuell mit kurzfristigen Änderungen) unter www.haferland.ro/de heruntergeladen werden.In den 13 Jahren ihres Bestehens hat die Kulturwoche Haferland bisher über 50.000 Besucher aus Rumänien, Deutschland, Österreich und Nordamerika sowie aus dem Vereinigten Königreich, Spanien, den Niederlanden, Israel und den USA verzeichnet.„Die Kulturwoche Haferland ist nicht nur eine Gelegenheit, die Diaspora und die Daheimgebliebenen zusammenzubringen“, sagt Michael Schmidt, Präsident der M&V Schmidt Stiftung, die das Festival organisiert. „Zugleich leistet diese Veranstaltung, die zu einem wichtigen Fixpunkt im nationalen Kulturkalender geworden ist, einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Vielfalt, Toleranz, kultureller Offenheit und wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Deutschland. Dieser Erfolg ist auch meinem guten Freund Peter Maffay zu verdanken, dem großen deutschen Musiker und Mitinitiator der Kulturwoche Haferland über die Tabaluga Stiftung/Peter Maffay Stiftung, seine humanitäre Organisation.“Die Kulturwoche Haferland leister einen wesentlichen Beitrag zur Sensibilisierung für die Bedeutung des materiellen und immateriellen Erbes der siebenbürgisch-sächischen Gemeinden im Haferland, die hier seit mehr als acht Jahrhunderten ununterbrochen leben. Das Festival ist auch ein wichtiger Faktor für die touristische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region und unterstützt lokale Initiativen in den Bereichen Kulturtourismus, Ökotourismus und Abenteuertourismus.Die Haferlandwoche veranstaltet zum zweiten Mal in Folge die Haferland Jugendinitiative, eine wertvolle Partnerschaft mit der Duke of Edinburgh's International Award Romania Foundation, die sich der Ausbildung junger Menschen durch nichtformale Bildung, Kultur und lebendige Geschichte widmet.In einem Kontext, in dem die kulturellen Traditionen und Werte der Siebenbürger Sachsen zu verblassen drohen, ist das Projekt eine notwendige Reaktion – es baut Brücken zwischen Generationen und Gemeinschaften und bietet jungen Menschen einen authentischen Rahmen, in dem sie dieses einzigartige Erbe verstehen und weiterführen können. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe stehen der Dialog zwischen den Generationen und die Erforschung der europäischen Identität durch die Brille des lokalen Kulturerbes.Die 23 jungen Teilnehmer – rumänischer und ungarischer Herkunft – werden ein aktiver Teil der Gemeinschaft und lernen durch praktische Erfahrungen: von traditionellen Handwerks- und Tanzworkshops über ländliche Bräuche wie Heumachen und Kuhmelken bis hin zu Wanderungen auf der Via Transilvanica und kreativen Aktivitäten (einschließlich Video-Wettbewerbe und Herstellung von Filmrollen) und leisten einen echten Beitrag zur siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft.Die Wirkung in der Gemeinschaft kommt auch durch die Aktivitäten zum Ausdruck, die die Jugendlichen mit den Kindern und jungen Begünstigten der M&V Schmidt Stiftung entwickeln und durchführen werden, koordiniert von den begleitenden Lehrern, den Leadern des Programms The Duke of Edinburgh's International Award.Das Jugend Haferlandinitiative ist nicht nur ein kulturelles Erlebnis, sondern eine Investition in die Zukunft – sie fördert die Achtung vor den Wurzeln, das bürgerliche Engagement und den Dialog zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, aber gemeinsamen Werten.Das weltweit durchgeführte Programm "The Duke of Edinburgh's International Award" bietet jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren internationale Anerkennung und einen strukturierten Rahmen für nichtformale Bildungsaktivitäten. Auf internationaler Ebene steht das Programm unter der Schirmherrschaft von HRH The Duke of Edinburgh und auf nationaler Ebene unter der Schirmherrschaft von Ihrer Majestät Margareta, Kustodin der rumänischen Krone.Die 13. Ausgabe der Kulturwoche Haferland wird vom rumänischen Kulturministerium und dem Kreisrat Kronstadt finanziert und in Zusammenarbeit mit der CEC Bank, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Penny, Automobile Bavaria und MHS Truck & Bus mitfinanziert. Medienpartner ist KISS FM.Die Veranstalter des Festivals, die M&V Schmidt Stiftung und die Tabaluga Stiftung/Peter Maffay Stiftung, werden von folgenden Partnern unterstützt: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Evangelische Kirche A.B. in Rumänien über das Kronstädter Bezirkskonsistorium, Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. in Bayern, Nationales Dorfmuseum "Dimitrie Gusti" in Bukarest, Mihai Eminescu Trust Stiftung, ADEPT Transylvania Stiftung, Verein Nowero, Rathäuser von Reps (Rupea), Vânători (Kreis Mureș), Keisd (Saschiz, Kreis Mureș) und Bodendorf (Bunești, Kreis Kronstadt), Verein Discover Arkeden (Archita) und Nachbarschaftsverein der Frauen von Keisd (Saschiz).