10. Juli 2025

Deutscher Botschafter Gebauer nimmt Abschied

Bukarest – Der deutsche Botschafter Dr. Peer Gebauer und Ehefrau Sonja Gebauer, bis vor Kurzem noch Leiterin des Presse- und Protokollreferats an der deutschen Botschaft, haben sich am 18. Juni mit einem Empfang in der Residenz nach vier Jahren offiziell verabschiedet. „Es ist auch ein Moment der Traurigkeit“, bekennt Gebauer, „der Verlust von etwas, was Teil meines Herzens war, das empfinden meine Frau und unsere beiden Kinder ebenso. Doch Rumänien wird in unseren Herzen bleiben.“

Botschafter Dr. Peer Gebauer (links) und Außenminister Emil Hurezeanu beim Tag der rumänisch-deutschen Freundschaft am 22. April 2025 in Bukarest. Foto: Rumänisches Außenministerium Interims-Premier Cătălin Predoiu fand Worte höchster Anerkennung – seinerseits teils auf Deutsch: „Es war ein remarkables Mandat für unsere bilateralen Beziehungen. Sie waren mehr als ein Vertreter Ihres Landes, nämlich unser Freund und Weggefährte.“ „Sie haben Ihr Land in einer Zeit großer Herausforderungen vertreten“, fährt Predoiu fort, benennt beispielhaft die Covid-Pandemie und den Beginn des Ukraine-Krieges, „und dabei stets Verständnis für rumänische Verhältnisse bewiesen.“ So sei es in „fruchtbaren Diskussionen“ und durch „pragmatische Einstellung“ gelungen, das Vertrauen auf beiden Seiten zu stärken. „Sie waren einer der beliebtesten und geschätztesten Mitglieder des diplomatischen Corps“, schließt der Premier, nicht ohne einzelne Highlights herauszuheben, etwa die Unterstützung des rumänischen Schengen-Beitritts einschließlich bei der Erarbeitung des Dossiers, die Kooperation in der Moldau-Support-Plattform gemeinsam mit Frankreich, die Verleihung des höchsten Ordens des Landes, den Stern Rumäniens, an Dr. Gebauer.



Den Abschied begleiten Minister, Parlamentarier, Prinzessin Maria als Repräsentantin des rumänischen Königshauses, Botschafter, Präsidialberater, und besonders viele Vertreter der deutschen Minderheit, darunter der Parlamentarier Ovidiu Ganţ, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Dr. Paul Jürgen Porr, des ­Altreichforums Dr. Klaus Fabritius, DFDR-Geschäftsführer Benjamin Józsa, Erwin-Josef Ţigla vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen (DFBB), Olivia Grigoriu vom Kronstädter Forum u.a. Auch Sonja Gebauer richtet zum Schluss einige persönliche Abschiedsworte an die Gäste, dankt für die gute Zeit und die Kooperation mit der deutschen Minderheit, und bringt charmant auf den Punkt: „Sie verlieren jetzt einen Botschafter in Rumänien – aber Sie gewinnen vier Botschafter für Rumänien in Deutschland: uns und unsere beiden Kinder!“ Interims-Premier Cătălin Predoiu fand Worte höchster Anerkennung – seinerseits teils auf Deutsch: „Es war ein remarkables Mandat für unsere bilateralen Beziehungen. Sie waren mehr als ein Vertreter Ihres Landes, nämlich unser Freund und Weggefährte.“ „Sie haben Ihr Land in einer Zeit großer Herausforderungen vertreten“, fährt Predoiu fort, benennt beispielhaft die Covid-Pandemie und den Beginn des Ukraine-Krieges, „und dabei stets Verständnis für rumänische Verhältnisse bewiesen.“ So sei es in „fruchtbaren Diskussionen“ und durch „pragmatische Einstellung“ gelungen, das Vertrauen auf beiden Seiten zu stärken. „Sie waren einer der beliebtesten und geschätztesten Mitglieder des diplomatischen Corps“, schließt der Premier, nicht ohne einzelne Highlights herauszuheben, etwa die Unterstützung des rumänischen Schengen-Beitritts einschließlich bei der Erarbeitung des Dossiers, die Kooperation in der Moldau-Support-Plattform gemeinsam mit Frankreich, die Verleihung des höchsten Ordens des Landes, den Stern Rumäniens, an Dr. Gebauer.Den Abschied begleiten Minister, Parlamentarier, Prinzessin Maria als Repräsentantin des rumänischen Königshauses, Botschafter, Präsidialberater, und besonders viele Vertreter der deutschen Minderheit, darunter der Parlamentarier Ovidiu Ganţ, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Dr. Paul Jürgen Porr, des ­Altreichforums Dr. Klaus Fabritius, DFDR-Geschäftsführer Benjamin Józsa, Erwin-Josef Ţigla vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen (DFBB), Olivia Grigoriu vom Kronstädter Forum u.a. Auch Sonja Gebauer richtet zum Schluss einige persönliche Abschiedsworte an die Gäste, dankt für die gute Zeit und die Kooperation mit der deutschen Minderheit, und bringt charmant auf den Punkt: „Sie verlieren jetzt einen Botschafter in Rumänien – aber Sie gewinnen vier Botschafter für Rumänien in Deutschland: uns und unsere beiden Kinder!“ ADZ

Schlagwörter: Botschafter, Gebauer, Bukarest, Predoiu

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.