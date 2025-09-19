



19. September 2025

Schulbeginn im Zeichen von Lehrerstreiks

Bukarest – Das Ende der Sommerferien läutet den Beginn des neuen Schuljahres ein. Aber in Rumänien begann das Schuljahr nicht wie gewohnt mit traditionellen Festakten, sondern mit Protesten.

Über 10.000 Lehrkräfte demonstrierten am 8. September gegen die Sparmaßnahmen im Bildungswesen. Die Regierung von Premierminister Ilie Bolojan plant unter anderem die Zusammenlegung von Schulen sowie Kürzungen von Stipendien und Gehältern. Die Demonstrierenden forderten den Rücktritt des Bildungsministers Daniel David und die Aufhebung des geplanten Reformpakets. Die Proteste mündeten in einem Aufmarsch zum Präsidentenschloss Cotroceni, wo Gespräche zwischen der Lehrergewerkschaft und Staatspräsident Nicușor Dan geführt wurden. Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien berichtet, wurde das Gespräch erfolgslos vertagt. Die Schüler und Schülerinnen wurden dazu aufgerufen, den Unterricht trotzdem regulär zu besuchen. Helene Kramer

Schlagwörter: Schule, Demonstration, Bukarest

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.