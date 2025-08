Bundesumweltminister Schneider in Rumänien

Bukarest – Der deutsche Minister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider, besuchte vom 24. bis 26. Juli Rumänien.

In Bukarest fand ein Austausch mit Vertretern aus Politik und Zivilgesellschaft zum Klimaschutz in Rumänien statt. Anschließend traf der Bundesminister die rumänische Umweltministerin Diana-Anda Buzoianu, um bilaterale Themen zur Kooperation im Klima- und Umweltschutz sowie eine Vertiefung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rumänien auf europäischer Ebene zu erörtern. Danach begaben sich die Minister gemeinsam zum Naturpark Văcărești, um dort den Austausch zu städtischen Naturschutzgebieten fortzusetzen. Die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien Angela Ganninger erklärte: „Deutschland und Rumänien sind enge Partner – dies gilt auch für die Zusammenarbeit zu den Themen Umweltschutz, Naturschutz und Klimaschutz. Wir freuen uns, dass Bundesminister Schneider sehr früh in seiner Amtszeit den Austausch mit seiner rumänischen Amtskollegin sucht, um gemeinsame bilaterale Themen, aber auch die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu besprechen.“ Danach fand ein Treffen mit rumänischen Nichtregierungsorganisationen statt. Die Reise wurde in den Karpaten fortgesetzt, wo sich Bundesumweltminister Schneider mit Vertretern der Stiftung „Conservation Carpathia“ zu den Themen Biodiversität, Wiederansiedlung ausgestorbener Arten und ökologische Vielfalt austauschte. Dabei wurde die hohe Bedeutung der rumänischen Buchenwälder für die Biodiversität und den Klimaschutz hervorgehoben. „Die Karpaten tragen wesentlich zur europäischen Biodiversität und zum Klimaschutz bei“, zitiert das Bundesumweltministerium auf seinem Instagram-Account Carsten Schneider und des Weiteren: „Unsere Länder verbindet eine langjährige Zusammenarbeit im Waldschutz, z.B. im Rahmen des UNESCO-Weltnaturerbes Buchenwälder.“

ADZ